Комедия "Все везде и сразу" (США) лидирует в гонке на число премий "Оскар" в этом году: фильм представлен к награде в 11 номинациях.

Главную роль в картине сыграла малайзийская актриса и звезда Голливуда Мишель Йео. В США фильм вышел в широкий прокат в апреле минувшего года.

Режиссерский дуэт Дэниелов (Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт) уже исвестен зрителю фильмом в том же жанре комедии чёрного юмора "Человек - швейцарский нож" (2016 года). Их последняя картина, теперь представленная на целых 11 "Оскаров", уже завоевала немало престижных наград в прошлом году, в частности, в целом ряду оценок со стороны американских кинокритиков.

В число претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм года" вошли также "Фабельманы" (2022) Стивена Спилберга, "Аватар: путь воды" Джеймса Кэмерона, "Говорят женщины" Сары Полли и еще шесть картин. Об этом во вторник через свой интернет-сайт объявила Американская академии киноискусств.

В число претендентов на звание картины года по версии киноакадемии оказались также "На западном фронте без перемен" Эдварда Бергера (экранизация романа Эриха Марии Ремарка), "Банши Инишерина" Мартина Макдона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински и "Треугольник печали" Рубена Эстлунда.

В категории "лучший фильм на иностранном языке" конкурируют картина Эдварда Бергера, "Аргентина, 1985" Сантьяго Митре, "Тихоня" ирландского режиссёра Колма Байрида, "Близко" бельгийца Лукаса Донта с Эмили Декенн и Леей Дрюкер в главных ролях и драма "Иа" польского режиссёра Ежи Сколимовского.