В Сан-Себастьяне состоялось торжественное закрытие кинофестиваля

В Стране Басков состоялась торжественная церемония закрытия 70-го Кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Главный приз форума – «Золотую раковину» за лучший фильм жюри присудило колумбийскому кинорежиссёру Лауре Мора Ортега за ленту «Короли мира». Лучшими актёром и актрисой названы Пол Кирхер и Карла Квиллес. «Серебряной раковины» за режиссуру удостоен Генки Кавамура за фильм «Сотня цветов».