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Испания

В Сан-Себастьяне состоялось торжественное закрытие кинофестиваля

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 Андрей Позняков
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Церемония закрытия Кинофестиваля в Сан-Себастьяне
Церемония закрытия Кинофестиваля в Сан-Себастьяне   -   Авторское право  Alvaro Barrientos/AP Photo

В Стране Басков состоялась торжественная церемония закрытия 70-го Кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Главный приз форума – «Золотую раковину» за лучший фильм жюри присудило колумбийскому кинорежиссёру Лауре Мора Ортега за ленту «Короли мира». Лучшими актёром и актрисой названы Пол Кирхер и Карла Квиллес. «Серебряной раковины» за режиссуру удостоен Генки Кавамура за фильм «Сотня цветов».