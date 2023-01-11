"Золотой глобус": среди лауреатов — Стивен Спилберг, Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл

В Лос-Анджеле прошла 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус".

Лучшим режиссером был признан Стивен Спилберг. Это третья его награда: в далеких 1994 и 1999 годах за фильмы "Список Шиндлера" и "Спасти рядового Райана" он получил еще и "Оскара".

В этот раз Спилберг снял глубоко личную драму "Фабельманы", основанную на воспоминаниях о его юности в Аризоне и Калифорнии. Картина рассказывает о маленьком Сэме, превратившем свое детское увлечение съемкой в дело всей жизни — режиссуру.

Лучшей драматической актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме Тодда Филда "Тар", где сыграла первую в истории женщину-дирижёра Берлинского филармонического оркестра.

После неосторожно высказанной фразы на занятиях жизнь всеми уважаемого музыканта начинает трещать по швам.

Сразу три статуэтки собрал фильм "Банши Инишерина" за лучший комедийный фильм и лучший сценарий, а также за роль в нем в номинации лучший актер выиграл Колин Фаррелл.

Картина рассказывает о двух друзьях, которые вступают в конфликт на отдалённом ирландском острове.

"Золотой глобус" называют разминкой перед "Оскаром".

Исходя из уже врученных наград кинокритики составляют примерный прогноз распределения золотых статуэток на главной кинопремии, которая в этом году пройдет 12 марта.