Bocuse d'Or-2023: датские повара - лучшие!

Дания выиграла Bocuse d'Or, самый престижный гастрономический конкурс в мире. В этом году в нём приняли участие 24 страны. Соревнования проходили в атмосфере, которая ничем не уступала международным спортивным чемпионатам.

Датские повара сменили выигравших прошлогодний конкурс французов и опередили своих коллег из Норвегии и Венгрии. Готовивший команду к поездке в Лион Брайан Марк Хансан делится радостью:

"Для нас, шеф-поваров, это самое большое достижение. Определенно, нет ничего выше этого трофея. Он олицетворяет Поля Бокюза и то уважение, которое мы испытываем друг к другу, к поварам всего мира. И да, чёрт возьми, это просто здорово!"

Пять с половиной часов было дано волшебникам в белоснежных колпаках, чтобы проявить свои творческие способности, продемонстрировать кулинарное искусство и поварскую технику в двух тестах:

Тема первого - "Накормите детей" - подразумевала приготовление питательных и здоровых блюд для малышей. Для второго теста нужно было приготовить горячее блюдо на 15 человек из морского чёрта и королевских гребешков.

Амандин Шеньо, член жюри (Франция):

"Большая часть команд готовилась уже почти два года. Всё дело в совместной работе в команде, в том, как наилучшим образом использовать посуду, какие способы готовки применить, какую технику использовать, как внести во всё это кулинарные традиции своей страны. Ведь речь тут идёт не только о еде - это демонстрация вашей культуры".

Свен Эрик Ренаа, член жюри (Норвегия):

"Только присутствовать на этом конкуре - это уже само по себе просто фантастический опыт. Но при этом ещё и судить 24 команды, а в их числе и мою Норвегию — это огромное удовольствие. Но это и очень трудно: ведь зачастую ты неосознанно судишь строже именно своих".

Норвегия, один из главных фаворитов, заняла второе место, за ней с небольшим отрывом последовала Венгрия.

Дания выигрывает свой третий трофей на этом конкурсе, стартовавшем впервые в Лионе в 1987 году, когда ещё Поль Бокюз был жив.

Фредерик Понсар, Еuronews

"Жюри "Золотого Бокюза"-2023 только что вынесло свой вердикт в чрезвычайно напряжённом конкурсе, который показывает, что гастрономия и высокая кухня теперь стали глобальным явлением. Зрители со всего мира съезжаются, чтобы поболеть за своих шеф-поваров, которые представляют здесь свои национальные колориты и вкусы".