В конкурсе "Золотой Бокюз" победила команда Франции

"Золотой Бокюз" спустя тринадцать лет возвратился на родину. Победителем престижного международного конкурса кулинаров стала команда Франции во главе с шеф-поваром ресторана Saisons Института Поля Бокюза Дэви Тиссо. Итоги кулинарного Оскара подвели в Лионе.

Дэви Тиссо, победитель конкурса "Золотой Бокюз": "Благодаря этому трофею Франция поднялась на высочайшую ступень. Больше всего я горжусь тем, что сам я из Лиона. Для меня это очень важно. Эта награда, действительно, возвращается домой".

Соревнование среди кулинаров проводится с 1987 года. Конкурс учредил один из самых знаменитых рестораторов Франции, основатель "новой кухни", лионец Поль Бокюз.

В состязании этого года приняли участие представители 21-ой страны, в том числе России, команде которой впервые удалось выйти в финал.

По степени сложности конкурс сравнивают с Олимпийскими играми: весь процесс проходит под пристальным вниманием жюри, судьи оценивают не только вид и вкус блюда, но и способ его презентации. За пять с половиной часов командам предлагалось приготовить обед из трех блюд, с главным ингредиентом - томатом черри.

Жером Бокюз, председатель конкурса "Золотой Бокюз": "С каждым годом уровень участников становится все выше и выше. Сегодня мы увидели, что может получиться с таким казалось бы простым продуктом - помидором. Это потрясающе. И да, это похоже на спорт: вы всегда раздвигаете границы. Даже не знаю, повара нас удивляют каждый год".

Стефания де Микеле, Euronews: "Представленные здесь блюда - настоящие произведения кулинарного искусства, шедевры от шеф-поваров, участников конкурса "Золотой Бокюз". Здесь в Лионе, мы не только узнали имена лучших, но и убедились в жизнеспособности сектора: высокая кухня возвращается, более сильная и целеустремленная" .