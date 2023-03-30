Амстердам пытается утихомирить британских туристов

"Собираетесь в Амстердам, чтобы устроить беспорядки? Держитесь подальше"! Именно с таким призывом столица Нидерландов обратилась к британским туристам. Кампания направлена на то, чтобы отговорить британских молодых людей, планирующих вечеринки с употреблением наркотиков и алкоголя, от поездки в город.

Впрочем некоторые владельцы бизнеса и туристы называют это дискриминацией.

Киран Дикон, парикмахер в районе Красных фонарей:

"Я думаю, что на этой улице британцы вносят свой вклад в жизнь здесь, они поддерживают работу женщин и баров, они способствуют деятельности всего местного бизнеса. Так что я бы сказал, что мы играем большую роль в здешней экономике, понимаете? И мы не единственная нация, которая приходит на эту улицу и создает проблемы".

Стив Хислоп, британский турист, сотрудник службы безопасности:

"Не все ведь одинаковы! Я в курсе, что у нас, британцев, не очень хорошая репутация. Но вы знаете, мы приехали сюда, расслабились, хорошо провели несколько дней, так что я думаю, что это выглядит немного дискриминационно".

"Северная Венеция", как называют Амстердам, привлекает около 20 миллионов туристов каждый год. И она уже давно пытается справиться с шумным поведением гостей, особенно на "мальчишниках", вблизи знаменитого квартала красных фонарей.

Теперь в популярных среди туристов районах города будут размещаться вывески, подчеркивающие "риск антиобщественного поведения и чрезмерного употребления наркотиков и алкоголя". Объявления расскажут и о последствиях: штрафах, арестах, привлечении к суду.