Откровения принца Гарри

Британская газета "Гардиан" утверждает, что редакции удалось ознакомиться с копией рукописи мемуаров Принца Гарри, где он, в числе прочего, рассказывает широкой публике, как принц Уильям оскорблял его жену Меган, а затем набросился на него с кулаками.

Некоторые источники утверждают, что "королевская вражда" началась на Рождество 2018 года, за несколько месяцев до свадьбы Гарри и Меган.

Атмосфера в семье накалялась. Недовольство поведением Меган Маркл возрастало и в 2019 году, как утверждает в своей книге Гарри, Уильям в ходе очередной ссоры начал критиковать их брак и назвал Меган "трудной", "грубой", "резкой".

Он в свою очередь, указал брату, что тот повторяет "нарратив прессы". Ситуация обострилась. Уильям схватил Гарри за воротник и повалил его на пол. По словам самого принца, несмотря на призывы брата дать ему сдачу, отвечать на рукоприкладство он не стал.

Через два года Гарри и Меган приняли решение покинуть королевскую семью и уехать жить в США.

Guardian пишет, что это нападение - одно из многих сенсационных заявлений в мемуарах принца Гарри.

В Букингемском дворце давать газете какие-либо комментарии по этому поводу отказались.