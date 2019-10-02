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Великобритания

Принц Гарри встал на защиту жены

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 Елена Караева 
Принц Гарри встал на защиту жены
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"Я потерял мать, и я наблюдаю сейчас, как моя жена становится жертвой все тех же влиятельных сил" - заявил принц Гарри, вставший на защиту своей супруги Меган, герцогини Сассекской, подавшей в суд на таблоид Mail on Sunday.

Меган обвинила Mail on Sunday в незаконной публикации личной корреспонденции. Адвокаты герцогини заявили, что в отношении их клиентки ведется беззастенчивая травля.

Шаг, на который пошел принц, не имеет прецедентов в современной истории.

Он фактически обвинил таблоиды в том, что их погоня за сенсациями стала причиной гибели его матери, принцессы Дианы. Принцу тогда было 12 лет.

"История повторяется" , - указал он, - "Я увидел, что происходит, и вспомнил, что то же самое уже было, только тогда их мишенью была моя мать".

Принцесса Диана погибла 22 года назад в Париже.

Автомобиль, в котором она находилась, начали преследовать папарацци, водитель не справился с управлением, мерседес врезался в опору туннеля Альма. Диана скончалась от травм.

Газета отвергла все обвинения, заявив, что редакционный стандарты были соблюдены во время подготовки и публикации.

Бремя доказать утверждения в статье и опровергнуть судебный иск лежит, в соответствие с британским законодательством, на Mail on Sunday.

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