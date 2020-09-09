Джонсон просит о "страховке" перед разводом с ЕС

Премьер-министр Борис Джонсон призвал депутатов поддержать законопроект, меняющий условия сделки о "брексите", которая легла в основу переговоров о будущем формате отношений Соединенного Королевства и Евросоюза. При этом Лондон признаёт, что планируемые изменения станут нарушением международного права. Многие высокопоставленные чиновники Евросоюза раскритиковали планы британского правительства

"Моя задача — не только сохранить целостность Соединенного Королевства, но и защитить мирный процесс в Северной Ирландии и Белфастское соглашение. И для этого нам нужен инструмент страховки — чтобы защитить нашу страну от радикального либо безрассудного прочтения протокола, что может привести к появлению границы в Ирландском море и, я в этом уверен и думаю, что члены палаты общин тоже, нанесет ущерб интересам Белфастского соглашения", — сказал Джонсон.

Британские власти настаивают, что законопроект призван обеспечить целостность британского внутреннего рынка после "брексита".

Недовольство выражают не только в Брюсселе. С жесткой критикой выступает оппозиция. Лидер Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд заявил: "Этот законопроект нарушает международное право, а также наше национально законодательство. Премьер-министр и его друзья, вся эта шайка мошенников, создают неправовое государство, где не действует верховенство закона. Почему премьер-министр уверен, что он и его друзья находятся выше закона?"

Законопроект о внутреннем рынке лишит юридической силы один из основных пунктов сделки о "брексит" — раздел о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Соединенного Королевства, при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

Тайг Энрайт, Euronews:

"Никаких сомнений нет в том, что это политическая игра. Утечка сенсационных подробностей законопроекта в начале недели успешно затмила начало нового раунда переговоров. Сторонники "брексита" довольны: им показали, что Борис Джонсон не остановится ни перед чем, чтобы защитить их интересы. Однако оппозиция играть в игру отказывается: лейбористы умышленно игнорируют в парламенте эту тему, к явному неудовольствию Джонсона. Парламентарии обсудят законопроект в понедельник, и нет гарантий того, что он станет законом".