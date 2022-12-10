Бельгия расследует дело о коррупции в Европарламенте

Вице-спикер Европарламента Эва Кайли отстранена от должности из-за уголовного дела о коррупции и лоббировании интересов Катара в ЕС. Об этом объявил Альянс социалистов и демократов, к которому относится евродепутат, после серии обысков и задержаний в Брюсселе.

Прокуратура Бельгии ранее сообщила об изъятии около 600 тысяч евро, не уточняя, какая именно страна Персидского залива фигурирует в расследовании.

Федеральная прокуратура начала расследование несколько месяцев назад. Это дело о подозрении в коррупции, отмывании денег и организации преступного сообщества. В нём идёт речь о возможных коррупционных связях государства Персидского залива с Европейским парламентом. Взятки использовались для попытки повлиять на политические или экономические решения Европарламента. Эрик Ван Дьюз официальный представитель прокуратуры Бельгии

В ноябре политическим скандалом обернулись заявления вице-спикера Европарламента Эвы Кайли о Чемпионате мира по футболу в Катаре. Она назвала мундиаль доказательством того, что спорт и дипломатия могут привести к реформам, вдохновляющим весь арабским мир. Греческая партия Кайли «Пасок» осудила это высказывание.