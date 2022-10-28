В этом году в список премии AR-Emerging вошли архитекторы, проектирующие образовательные пространства в городах Европы и на островах Тихого океана, создающие общественные пространства от Сомали до Греции.

Премия AR Emerging, учрежденная в 1999 году, предлагает признать талант молодых дизайнеров и выявляет будущих звезд архитектуры. Учредитель премии, один из старейших британских отраслевых журналов "Архитектурное обозрение" (The Architectural Review), основанный в 1896 году, предлагает критический взгляд и конструктивную критику международных архитектурных проектов.

Учрежденная как ответ на престижные награды, такие как Притцкеровская премия, которые присуждаются прежде всего за внушительное досье жизненных достижений, премия AR Emerging отмечает многообещающее портфолио работ и способствует выходу молодых талантов на международную арену на раннем этапе их карьеры.

Среди предыдущих победителей и финалистов - Сигеру Бан, Анна Херингер, Томас Хизервик, Фрида Эскобедо, Самип Падора, Дорте Мандруп, Ли Сяодун и многие другие. Финалисты этого года будут приглашены на Всемирный фестиваль архитектуры, который пройдёт в Лиссабоне в декабре 2022 года. Здесь будут объявлены победители и отмечены работы, вошедшие в шорт-лист.

В число лауреатов в этом году вошли 16 архитекторов, которые работают по всему миру, экспериментируют с устойчивыми материалами (такими как такими как камень, бамбук или обугленная древесина), адаптируют давно существующие здания и создают современные общественные пространства.

Шорт-лист претендентов на премию AR Emerging 2022 года:

Бюро “Архитектурные исследования” (Афины, Греция)

Проект организации общественного пространства бюро “Архитектурные исследования” (Афины, Греция) Vassilis Makris via The Architectural Review 2022

Ателье Ши (Китай)

Проект здания Ателье Ши (Китай) Chao Zhang via The Architectural Review 2022

Бюро Barrault Pressacco (Франция)

Проект общественного здания бюро Barrault Pressacco (Франция) Giaime Meloni via The Architectural Review 2022

Студия CAUKIN (Великобритания)

Проект здания сельской школы для африканской страны британской студии CAUKIN Katie Edwards via The Architectural Review 2022

Центр архитектурного сотрудничества (Мексика)

Проект Центра архитектурного сотрудничества (Мексика) Arturo Arrieta via The Architectural Review 2022

Бюро Cierto Estudio (Испания)

Проект организации общественного пространства бюро Cierto Estudio (Испания) José Hevia via The Architectural Review 2022

Бюро Graal Architecture (Франция)

Образовательное учреждение, проект бюро Graal Architecture (Франция) CLEMENT GUILLAUME via The Architectural Review 2022

Балеарский институт жилищного строительства (Испания)

Проект Балеарского института жилищного строительства (Испания) Jose Hevia via The Architectural Review 2022

Студия Mailitis Architects (Латвия)

Проект студии Mailitis Architects (Латвия) Ansis Starks via The Architectural Review 2022

Para Project (США)

Проект Para Project (США) Stijn Bollaert via The Architectural Review 2022

Бюро Rashid Ali Architects (Сомалиленд)

Проект общественного пространства бюро Rashid Ali Architects (Сомалиленд) Lyndon Douglas via The Architectural Review 2022

Бюро Sanchez Benton Architects (Великобритания)

Проект бюро Sanchez Benton Architects (Великобритания) MAX CREASY via The Architectural Review 2022

Студия Шер Мейкер (Таиланд)

Проект студии Шер Мейкер (Таиланд) Rungkit Charoenwat via The Architectural Review 2022

Студия Наута (Нидерланды)

Здание школы по проекту студии Наута (Нидерланды) JORDI HUISMAN via The Architectural Review 2022

Архитектурное бюро Тамоцу Ито (Япония)

Проект архитектурного бюро Тамоцу Ито (Япония) Masaharu Okuda via The Architectural Review 2022

Томас Рэндалл-Пейдж (Великобритания)

Жилой дом по проекту студии Томаса Рэндалл-Пейдж (Великобритания) Jim Stephenson via The Architectural Review 2022

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