Лауреаты премии молодых архитекторов за 2022 год и их творения по версии AR - ФОТОКомментарии
В этом году в список премии AR-Emerging вошли архитекторы, проектирующие образовательные пространства в городах Европы и на островах Тихого океана, создающие общественные пространства от Сомали до Греции.
Премия AR Emerging, учрежденная в 1999 году, предлагает признать талант молодых дизайнеров и выявляет будущих звезд архитектуры. Учредитель премии, один из старейших британских отраслевых журналов "Архитектурное обозрение" (The Architectural Review), основанный в 1896 году, предлагает критический взгляд и конструктивную критику международных архитектурных проектов.
Учрежденная как ответ на престижные награды, такие как Притцкеровская премия, которые присуждаются прежде всего за внушительное досье жизненных достижений, премия AR Emerging отмечает многообещающее портфолио работ и способствует выходу молодых талантов на международную арену на раннем этапе их карьеры.
Среди предыдущих победителей и финалистов - Сигеру Бан, Анна Херингер, Томас Хизервик, Фрида Эскобедо, Самип Падора, Дорте Мандруп, Ли Сяодун и многие другие. Финалисты этого года будут приглашены на Всемирный фестиваль архитектуры, который пройдёт в Лиссабоне в декабре 2022 года. Здесь будут объявлены победители и отмечены работы, вошедшие в шорт-лист.
В число лауреатов в этом году вошли 16 архитекторов, которые работают по всему миру, экспериментируют с устойчивыми материалами (такими как такими как камень, бамбук или обугленная древесина), адаптируют давно существующие здания и создают современные общественные пространства.
Шорт-лист претендентов на премию AR Emerging 2022 года:
Бюро “Архитектурные исследования” (Афины, Греция)
Ателье Ши (Китай)
Бюро Barrault Pressacco (Франция)
Студия CAUKIN (Великобритания)
Центр архитектурного сотрудничества (Мексика)
Бюро Cierto Estudio (Испания)
Бюро Graal Architecture (Франция)
Балеарский институт жилищного строительства (Испания)
Студия Mailitis Architects (Латвия)
Para Project (США)
Бюро Rashid Ali Architects (Сомалиленд)
Бюро Sanchez Benton Architects (Великобритания)
Студия Шер Мейкер (Таиланд)
Студия Наута (Нидерланды)
Архитектурное бюро Тамоцу Ито (Япония)
Томас Рэндалл-Пейдж (Великобритания)
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