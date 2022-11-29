Новая жизнь на Маврикии

Программа "Знакомство с местными" продолжает знакомство с иностранцами, переехавшими на остров Маврикий. Герой очередного выпуска, Пьер-Ив, попал туда благодаря любви к гольфу.

Увидеть Маврикий и влюбиться

Он вспоминает: "В гольф-клубе, где я играл во Франции, однажды воскресным утром появился человек с Маврикия, он приехал представить новый отель и поле для гольфа. Я взял все рекламные проспекты, вернулся домой и сказал жене Марианне: "Смотри, они открыли новый отель на Маврикии, он выглядит неплохо".

Так супружеская пара оказалась на Маврикии. "Когда мы только купили здесь дом, наши дети говорили: "Нет, это слишком далеко", - рассказывает Пьер. - Теперь же им нравится приезжать. Во Франция семья разбросана по разным местам, получается, что Маврикий - место сплочения, сбора".

Заразительная радость

Для этого француза самое приятноена новом месте - общение с местными людьми. "Идеальный день - это делать что-то с другими, пусть и очень простые вещи, - говорит мужчина. - Я, к примеру, хожу на рыбалку, но я не рыбак и не умею ловить рыбу, зато могу хорошо провести время с рыбаком. Местным жителям нравится, когда вы идете с ними на рыбалку. Им вообще нравится показывать, представлять, давая вам шанс открывать для себя новое. Они щедры, любят доставлять удовольствие, и я считаю, что это отличное, заразительное качество. Потом нам тоже хочется вернуть доставленное нам удовольствие".

Понятно без слов

"Я помню один вечер, конец рабочего дня, продолжает рассказ Пьер. - На рыбалку здесь порой любят ходить в такое время. И вот вы садитесь в лодку, а в ней вообще никто не разговаривает. Вы чувствуете, как напряжение спадает. Тут нет систематической необходимости в разговорах, нам и так хорошо. Между нами продолжается какой-то обмен без слов, это приятно".

Эмоции в стиле Harley

Пьер много общается с такими же любителями мотоцикла, как он сам. "Обзор Маврикия на двухколесном транспорте - совсем не то, что в машине, - говорит мужчина. - Вы испытываете другие эмоции, видите другие вещи, чувствуете удовольствие от совместной езды. Я это вижу, когда мы встречаемся, когда смотрим друг на друга. Улыбки на лицах, шум мотоцикла, вибрация Harley - это совершенно особенное событие. В этом - радость от совместной езды".

Пьер резюмирует: "Когда я приехал на Маврикий, я почувствовал, что начинаю новую жизнь".