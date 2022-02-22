Мода в Дубае: возможно все

Эмилия Ортманн - немецкий дизайнер и предприниматель. В раннем возрасте у нее появился интерес к моде и стилистике, однако, поскольку у нее не было природного таланта к рисованию, ее отговаривали от изучения дизайна одежды. "Мне сказали, что я никогда не смогу зарабатывать деньги на дизайне одежды, поэтому я должна изучать что-то более перспективное", - рассказала она в интервью Euronews.

Следуя "внешним голосам", окружавшим ее, Эмилия стала изучать бизнес. Но ее страсть к дизайну одежды вновь вспыхнула, когда она начала работать закупщиком в крупной компании по производству спортивной одежды. Она говорит: "Я посещала вечерние и выходные курсы и наконец-то научилась рисовать". После этого она познакомилась с другим дизайнером и начала шить и продавать детскую одежду. Когда ее муж получил работу в Дубае, она переехала вместе с ним.

В Дубае ей предлагали различные варианты бизнеса. Однако у нее появились трое детей, она продолжала работать, но хотела проводить больше времени с ними. "Поэтому мне нужно было найти способ делать и то, и другое - быть мамой и работать", - говорит она. К счастью, в Дубае она встретила много других женщин, которые хотели начать свой бизнес, поэтому последующие 6 лет она помогала им создавать веб-сайты и тренировала их на начальных этапах развития бизнеса.

"Затем пришел COVID-19, и я начала писать книгу для своих детей. Я хотела дать им что-то, что они смогут прочитать на тот случай, если меня в какой-то момент не станет рядом".

В своей книге Эмилия писала и призывала своих детей следовать за своими мечтами. Делать то, что им нравится, и не слушать посторонние голоса. "Тогда я поняла, что всегда знала, чем хочу заниматься, но не делала этого", - говорит она. Именно тогда она решила открыть свою собственную линию одежды.

"По сути, я хочу придать уверенности женщинам", - сказала Эмилия в интервью Euronews. От экологичных тканей, которые она использует, до минималистичных дизайнов, которые она создает, ее цель - помочь женщинам чувствовать себя увереннее в каждом решении, которое она принимает на пути к своим конечным творениям.

"Когда вы чувствуете себя увереннее, вы можете следовать своим страстям и идти к большим мечтам и целям, которые вы, возможно, откладывали", - сказала она. Она с нетерпением ждет новых шагов на пути к своей растущей мечте и расширению своего бизнеса на весь регион из своего нового дома в Дубае.