"Не только миллионеры": жить полной жизнью на Маврикии

Пенни Джонс – английский хореограф, специализирующийся на массовых представлениях. Её муж, Кен Аннандейл, – южноафриканский писатель и лектор. Супруги-экспаты живут на Маврикии.

Впервые пара посетила Маврикий 20 лет назад во время своего медового месяца. Пенни вспоминает, как, гуляя по пляжу, сказала: "Если я завтра умру, я умру счастливой, потому что я действительно побывала в раю".

Во время очередного отпуска на острове в Индийском океане Кен предложил супруге перебраться на Маврикий окончательно, пара стала рассматривать возможности. "У нас было своё предприятие, мы перевели бизнес на удалёнку и переехали сюда на постоянное место жительства", – говорит Пенни.

Программа "В гостях у местных" euronews

По словам Кена, на Маврикии идеальные условия для работы: "Утром работаю над текстами, ищу информацию или занимаюсь маркетингом. А после обеда – пляж, походы, катамараны или байдарки. Это совершенно иное качество жизни, вот почему мы обосновались на острове".

Одна из главных проблем при переезде в другую страну связана с медицинским обслуживанием.

У меня была травма спины. Операция по сращиванию позвонков прошла успешно, я получил качественное лечение лечение. Хирург получил образование во Франции. Ещё у нас на острове прекрасные медсёстры, они ухаживали за мной в течение 40 дней, воспаление прошло, и я вернулся к нормальной жизни. Кен Аннандейл Предприниматель

На Маврикии сформировалось сильное бизнес-сообщество. Кен и Пенни познакомились с единомышленниками. "Меня переполняют идеи. Сейчас мы вместе с партнёром разрабатываем одно приложение. Я также планирую, чем мне заняться в ближайшие 20 лет: писать книги, встречаться с людьми, помогать им", – говорит Кен.

Программа "В гостях у местных" euronews

Я была уверена, что только миллионеры могут себе позволить жить на Маврикии. Но оказалось, что это не так! Пенни Джонс Предпринимательница

Пенни уверена, что её семья сделала правильный выбор: "Я думаю, что сейчас для нас начинается совершенно новая эра. Мы с воодушевлением смотрим в будущее".