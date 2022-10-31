"Не только миллионеры": жить полной жизнью на Маврикии

Пенни Джонс – английский хореограф, специализирующийся на массовых представлениях. Её муж, Кен Аннандейл, – южноафриканский писатель и лектор. Супруги-экспаты живут на Маврикии.
Впервые пара посетила Маврикий 20 лет назад во время своего медового месяца. Пенни вспоминает, как, гуляя по пляжу, сказала: "Если я завтра умру, я умру счастливой, потому что я действительно побывала в раю".
Во время очередного отпуска на острове в Индийском океане Кен предложил супруге перебраться на Маврикий окончательно, пара стала рассматривать возможности. "У нас было своё предприятие, мы перевели бизнес на удалёнку и переехали сюда на постоянное место жительства", – говорит Пенни.
По словам Кена, на Маврикии идеальные условия для работы: "Утром работаю над текстами, ищу информацию или занимаюсь маркетингом. А после обеда – пляж, походы, катамараны или байдарки. Это совершенно иное качество жизни, вот почему мы обосновались на острове".
Одна из главных проблем при переезде в другую страну связана с медицинским обслуживанием.
На Маврикии сформировалось сильное бизнес-сообщество. Кен и Пенни познакомились с единомышленниками. "Меня переполняют идеи. Сейчас мы вместе с партнёром разрабатываем одно приложение. Я также планирую, чем мне заняться в ближайшие 20 лет: писать книги, встречаться с людьми, помогать им", – говорит Кен.
Пенни уверена, что её семья сделала правильный выбор: "Я думаю, что сейчас для нас начинается совершенно новая эра. Мы с воодушевлением смотрим в будущее".