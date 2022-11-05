Экоактивистки приклеили себя в картинам Гойя в знак протеста

Активисты экологического движения под названием «Растительное будущее» приклеили себя к рамам двух картин Франсиско Гойя в музее Прадо в Мадриде. Они объяснили, что таким образом хотели привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Для своих целей активисты выбрали работы «Маха одетая» и «Маха обнажённая». Двое участников акции задержаны, им грозят обвинения в хулиганстве и причинении материального ущерба.

Ранее молодые активисты под лозунгами в защиту экологии облили супом «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галереи и его же картину «Сеятель» в римском Палаццо Бонапарте. Они пачкали картофельным пюре «Стог сена» Клода Моне в Потсдаме и приклеивали себя к раме и защитному стеклу полотна Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой» в Гааге.

В берлинском Музее естествознания двое сторонниц движения «Последнее поколение» приклеили себя к металлической конструкции, на которой держится скелет динозавра.