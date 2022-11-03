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Нидерланды

Экоэкстремисты получили сроки за нападение на "Девушку с жемчужной серёжкой"

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 Euronews
Полиция у галереи Маурицхёйс в Гааге
Полиция у галереи Маурицхёйс в Гааге   -   Авторское право  PHIL NIJHUIS/AFP

Суд Гааги приговорил двух экоактивистов к 2 месяцам тюремного заключения, один из которых условно, за акцию в Королевской галерее Маурицхёйс.

Объектом протеста против использования ископаемого топлива стала всемирно известная картина Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой".

Один из активистов приклеил свою голову к застекленному полотну, второй облил его томатным супом. Третий все это снимал.

При этом прокуратура запрашивала для обвиняемых 4 месяца заключения, два из которых - условно. Третий активист предстанет перед судом в пятницу.

Это была моя идея, никто не заставлял меня делать это. Я беру на себя всю ответственность. [...] Я понимаю, что это никому не нравится, но я думаю, что гораздо большему количеству людей не понравится большее число природных катастроф в будущем
Воутер М.
осужденный экоактивист

В последние месяцы экоэкстремисты организовали целую серию акций, направленных против известных произведений искусства. Их жертвами уже стали картины Ван Гога, Клода Моне, Лукаса Кранаха-старшего и Рафаэля Санти.