Экоэкстремисты получили сроки за нападение на "Девушку с жемчужной серёжкой"Комментарии
Суд Гааги приговорил двух экоактивистов к 2 месяцам тюремного заключения, один из которых условно, за акцию в Королевской галерее Маурицхёйс.
Объектом протеста против использования ископаемого топлива стала всемирно известная картина Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой".
Один из активистов приклеил свою голову к застекленному полотну, второй облил его томатным супом. Третий все это снимал.
При этом прокуратура запрашивала для обвиняемых 4 месяца заключения, два из которых - условно. Третий активист предстанет перед судом в пятницу.
В последние месяцы экоэкстремисты организовали целую серию акций, направленных против известных произведений искусства. Их жертвами уже стали картины Ван Гога, Клода Моне, Лукаса Кранаха-старшего и Рафаэля Санти.