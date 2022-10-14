Картину Ван Гога "Подсолнухи" облили томатным супом

Экоактивистки облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Суп расплескался по позолоченной раме и стеклу, за которым находится полотно.

В галерее заявили, что есть незначительные повреждения рамы, но картина цела.

Активистка: "Что ценнее искусство или жизнь? Стоит ли искусство больше, чем еда, дороже ли оно справедливости? Что вас больше беспокоит: защита картины или защита нашей планеты и людей? Стоимость жизни зависит от цен на нефть. Топливо недоступно для миллионов мерзнущих людей и голодных семей. Они не могут позволить себе разогреть вот такую жестянку с супом".

Девушки, представлявшие движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью") были взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в нанесении материального ущерба и незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах.

Картина, находящаяся в лондонской галерее, — одна из пяти версий шедевра Ван Гога, выставленных в музеях в нескольких странах мира. Стоимость полотна оценивается в 73 млн фунтов стерлингов.