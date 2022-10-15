В Дании открыт уникальный музей, рассказывающий о глобальной катастрофе на Земле

Королева Дании Маргрете открыла новый музей. Он построен в районе Стивенс-Клинт, который имеет статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть следы метеорита, Чиксулуб. Он упал на Землю около 66 миллионов лет назад, уничтожив более половины всей жизни на планете, включая динозавров.

В музее рассказывают о событии, которое изменило жизнь на Земле, и демонстрируют фильм об ее истории и развитии.

Тове Дамхольт, куратор музея: "Это всеобщая история, история, которая важна для всех нас. Эта глобальная катастрофа уничтожила все живое и положило начало миру, который мы знаем сегодня. Наша экспозиция проникает в сердце и душу. Есть люди, которые плачут, когда все это видят. Так что приходите сюда, поразмышляйте о своей собственной жизни и жизни сегодня и обретите надежду на то, что жизнь прочна и она сохранится".

В уникальном музее собраны экспонаты со всего мира. Потрясенные увиденным посетители делятся впечатлениями.

Мод Джулиана, посетительница: "Это просто фантастика. Нам было очень интересно. И я думаю, что этот музей привлечет множество людей со всего мира. Детей, взрослых и пожилых. Это так захватывающе".

Интерактивный музей, расположенный на живописном утесе, находится всего в часе езды от датской столицы Копенгагена.