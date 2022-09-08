Jarring Effects продвигает "аудио-активизм"

На склонах Круа-Русс в Лионе музыкальный лейбл Jarring Effects поддерживает независимых музыкантов, основываясь на их индивидуальности нежели коммерческой выгоде.

Даб, электро, хаус, хип-хоп, рок - в стенах этого лейбла зародился ни один андеграундный артист.

В честь 25-летия своего существования Jarring Effects организует фестиваль в Виллербане, французской культурной столице 2022 года.

Мистер МО, управляющий лейблом Jarring Effects:

— В нашей программе фестиваля мы представили Jarring Effects как 27 лет «аудио-активизма». Что характеризует нас, так это то, что мы не ищем модную или мейнстримную музыку, мы защищаем наших артистов, то, что нам нравится. Мы не вписываемся в рамки, даже, наоборот, нам нравится немного ломать коды. Наши двери открыты, мы рады привлечь максимум артистов, связывая электронную музыку со стилями от техно до городской музыки и, так скажем, "музыки мира".

Среди ведущих артистов Jarring Effects, Sociedade Recreativa из Бразилии, "аудиоактивист" яростно выступающий против Болсонару.

Лейбл начинал с подписания контрактов с группами из Лиона, такими как Le Peuple de l'Herbe или Hightone, символом даба во Франции и Европе в конце 90-х.

Селин Фрезза, арт-директор лейбла Jarring Effects:

— Мы всегда работали с местными, это основа, и в то же время мы всегда хотели открыться миру, и, в частности, первыми странами, с которыми мы много работали, были Босния и Герцеговина и Южная Африка. Это своего рода международная ось и сотрудничество между людьми, которые защищают новые способы создания музыки и хотят быть вместе. Мы ищем таких людей во всем мире напрямую.

На фестивале Jarring в эти выходные в Виллербане выступят многие артисты, в том числе один из самых известных лионских ди-джеев Flore, которая разделит сцену с марокканским ди-джеем Glitter55, объединив техно, хаус, даб и музыку с других континентов в сжатую версию музыкальной философии Jarring Effects.

Сжатая версия музыкальной философии Jarring Effects со сливками мирового звука и электронной сцены.