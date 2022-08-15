Sziget против "эмбарго в сфере культуры"

В Венгрии завершился один из крупнейших музыкальных фестивалей Sziget. Организаторы приняли решение пригласить россиян, несмотря на то что несколько других фестивалей закрыли двери для исполнителей из России.

Один из организаторов Sziget-2022 Тамаш Кадар объяснил это тем, что в оргкомитете выступают против "эмбарго в сфере культуры".

"Я приведу аналогию, которая мне очень нравится: нужно ли нам запрещать книги Людмилы Улицкой только потому, что она россиянка? Хотя среди российских писателей вряд ли найдется еще кто-либо с более ярко выраженной антиправительственной позицией", - сказал Кадар в интервью Euronews.

С просьбой исключить из программы выступления артистов из России к организаторам обращались украинские музыканты.

"На предыдущих фестивалях их выступления отменяли: в Эстонии, Великобритании, Румынии. Мы всегда спрашиваем, будут ли россияне. Обычно отвечают "нет", "конечно нет". Это первый раз, когда мы не смогли убедить организаторов отказаться от приглашения российских артистов", - рассказал Euronews дуэт Krapka;KOMA.

Участие самих украинцев в фестивале на одной сцене с россиянами вызвало дискуссии в Украине. Музыканты говорят, что решили не отказываться от поездки в Венгрию, чтобы рассказать со сцены о российской агрессии. Так украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая спела на фестивале вместе с детьми беженцев из Украины.

Kazka на главной сцене фестиваля Sziget кадр из видео

"Мы думаем, что в сфере культуры России должен быть объявлен бойкот, поскольку эта страна ведет войну", - заявила Euronews Юлия Морозова из Drum Divas.

Одной из самых известных российских участниц Sziget-2022 была DJ Nina Kravitz. В этом году ее выступления были отменены оргкомитетами нескольких музыкальных фестивалей.

Несколько дней назад победитель конкурса "Евровидение" этого года группа Kalush Orchestra решила не участвовать в фестивале SeaDance в Черногории, так как организаторы ответили отказом на требование музыкантов убрать из программы выступление диджея из РФ.