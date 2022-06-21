Кабо-Верде экспортирует музыку

Аде да Коста рос обычным мальчиком на крошечном острове Майо, одном из островов Кабо-Верде (до 1986 года они назыывались по-русски "Острова Зелёного мыса". Как и многие жители этой страны, он мечтал стать музыкантом. Сейчас Аде да Коста живёт в Испании, его музыкальная карьера удалась.

"Когда Бана, Сезария Эвора, Ильдо Лобо стали выступать на международных сценах, сделали себе имя и прославили нашу страну далеко за её пределами, то все жители Кабо-Верде - мужчины и женщины - тоже захотели стать певцами и музыкантами, и рассказывать всему миру наши истории. Это просто наш способ связи с остальным миром", - говорит музыкант.

Музыка в Кабо-Верде - это больше, чем просто страсть; это также способ зарабатывать на жизнь. Считается, что 25% рабочих мест на архипелаге так или иначе связаны с музыкой и исполнительским искусством. Atlantic Music Expo, которая недавно прошла в Кабо-Верде в седьмой раз, связывает их с международными рынками

Хайме Веласкес, Euronews:

"Здесь, в Прае, звукозаписывающие компании и продюсеры со всего мира ищут таланты, ищут очередного большого исполнителя , который попадёт в международные музыкальные чарты".

Аугусто Вейга, директор Atlantic Music Expo:

"Atlantic Music Expo имеет большое значение для музыкантов Кабо-Верде, а также для продюсеров, для всей музыкальной индустрии Кабо-Верде. Это их контакт с международной музыкой, а также их возможность интернационализации".

Как и на протяжении десятилетий, музыканты Кабо-Верде продолжают влиять на других и вдохновлять их. Артисты , живущие сегодня за пределами осторвного государства, объединяют свой опыт членов диаспоры со своим происхождением из Кабо-Верде.

Музыкант и автор песен Джун Фридом говорит:

"Моя музыкальная траектория больше связана с влиянием афробита, потому что я также живу в Соединённых Штатах и слушаю мировую музыку в целом, но я думаю, что моя миссия состоит в том, чтобы как можно больше сэмплировать и использовать традиционную музыку, но с современным уклоном".

Музыка считается самым значительным экспортным товаром Кабо-Верде, даже большим, чем рыболовство. Но по мере того, как исполнители делают карьеру за границей, проблема заключается в том, как сохранить преимущества своего таланта. Музыкальное общество Кабо-Верде борется за сохранение прав собственности на островах.

Певица Соланж Сезаровна, возглавляющая Музыкальное сообщество Кабо-Верде, говорит:

"Справедливо, что они делают международную карьеру, но также и возвращаются к нам домой. Нам не обязательно мигрировать: мы можем продолжать жить в нашей стране".

За границей или дома жители Кабо-Верде никогда не перестанут играть, потому что музыка - это часть их души.