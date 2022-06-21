English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Cult

Кабо-Верде экспортирует музыку

euronews_icons_loading
Певец и автор песен Джун Фридом
Певец и автор песен Джун Фридом   -   Авторское право  Jaime
 Кнарик Хачатрян  & Хайме Веласкес

Аде да Коста рос обычным мальчиком на крошечном острове Майо, одном из островов Кабо-Верде (до 1986 года они назыывались по-русски "Острова Зелёного мыса". Как и многие жители этой страны, он мечтал стать музыкантом. Сейчас Аде да Коста живёт в Испании, его музыкальная карьера удалась. 

"Когда Бана, Сезария Эвора, Ильдо Лобо стали выступать на международных сценах, сделали себе имя и прославили нашу страну далеко за её пределами, то все жители Кабо-Верде - мужчины и женщины - тоже захотели стать певцами и музыкантами, и рассказывать всему миру наши истории. Это просто наш способ связи с остальным миром", - говорит музыкант. 

Музыка в Кабо-Верде - это больше, чем просто страсть; это также способ зарабатывать на жизнь. Считается, что 25% рабочих мест на архипелаге так или иначе связаны с музыкой и исполнительским искусством. Atlantic Music Expo, которая недавно прошла в Кабо-Верде в седьмой раз, связывает их с международными рынками

Хайме Веласкес, Euronews: 

"Здесь, в Прае, звукозаписывающие компании и продюсеры со всего мира ищут таланты, ищут очередного большого исполнителя , который попадёт в международные музыкальные чарты".

Аугусто Вейга, директор Atlantic Music Expo:

"Atlantic Music Expo имеет большое значение для музыкантов Кабо-Верде, а также для продюсеров, для всей музыкальной индустрии Кабо-Верде. Это их контакт с международной музыкой, а также их возможность интернационализации".

Как и на протяжении десятилетий, музыканты Кабо-Верде продолжают влиять на других и вдохновлять их. Артисты , живущие сегодня за пределами осторвного государства, объединяют свой опыт членов диаспоры со своим происхождением из Кабо-Верде. 

Музыкант и автор песен Джун Фридом говорит: 

"Моя музыкальная траектория больше связана с влиянием афробита, потому что я также живу в Соединённых Штатах и слушаю мировую музыку в целом, но я думаю, что моя миссия состоит в том, чтобы как можно больше сэмплировать и использовать традиционную музыку, но с современным уклоном".

Музыка считается самым значительным экспортным товаром Кабо-Верде, даже большим, чем рыболовство. Но по мере того, как исполнители делают карьеру за границей, проблема заключается в том, как сохранить преимущества своего таланта. Музыкальное общество Кабо-Верде борется за сохранение прав собственности на островах.

Певица Соланж Сезаровна, возглавляющая Музыкальное сообщество Кабо-Верде, говорит: 

"Справедливо, что они делают международную карьеру, но также и возвращаются к нам домой. Нам не обязательно мигрировать: мы можем продолжать жить в нашей стране".

За границей или дома жители Кабо-Верде никогда не перестанут играть, потому что музыка - это часть их души.