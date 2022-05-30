Фестиваль Nuits Sonores: музыка льется прямо из сознания

Музыка на этой вечеринке льется прямо из сознания. Французский диджей Molécule, выступивший в воскресенье на фестивале электронной музыки Nuits Sonores в Лионе, создает мелодии, используя звуки, услышанные им во время концерта.

"Это очень амбициозная идея, напоминающая научную фантастику. По сути, можно танцевать прямо под то, что происходит в голове у диджея", — говорит корреспондент Euronews Нуно Пруденсио.

"Я стою перед инструментом, огромным монолитом. Нужно быть чрезвычайно сосредоточенным, в медитативном состоянии. К моему черепу, к зрительной коре, прикреплены восемь ЭЭГ датчиков, которые без перерыва отправляют сигналы, модулирующие звук в реальном времени, постоянно.

В последние годы я разработал творческий процесс, при котором я езжу в разные части света, где преобладает природа. Еду с микрофонами, инструментами и создаю настоящую студию на месте. Недавно я ездил к гигантским волнам в Назаре в Португалии с моими микрофонами, чтобы записать этот феномен и всю силу элементов и природы. Эти записи — основа моих композиций, моих альбомов", — рассказывает DJ Molécule.

Эта музыка — диалог человека с машиной, открывающий бесконечные возможности для творчества.