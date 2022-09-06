Венеция: "Банши Инишерина" и "Не волнуйся, солнышко"

На Венецианском кинофестивале в этом году вновь сошлись самые яркие звёзды. Среди них - Колин Фаррел. Знаменитого ирландца сопровождал его соотечественник, актер Брендан Глисон. Фильм "Банши Инишерина", в котором они сыграли главные роли, заявлен в конкурсной программе и считается одним из фаворитов в борьбе за "Золотого льва".

Режиссёр - Мартин МакДонах, он же автор сценария. Фаррел и Глисон уже работали с ним во время съёмок фильма "Залечь на дно в Брюгге".

Действие "Банши Инишерина" разворачивается на отдалённом вымышленном острове Инишерин у западного побережья Ирландии в 1923 году. Это история о двух давних друзьях Падраике и Колме, между которыми внезапно возникает конфликт. Режиссёр говорит, что его картина балансирует между комедией и трагедией.

Восторженную встречу устроили поклонники Гарри Стайлза своему кумиру. Вокалист и основатель полюбившегося бой-бэнда One Direction начал свою карьеру в кино работой в картине "Дюнкерк» Кристофера Нолана. В Венеции он появился вместе с Флоренс Пью и Крисом Пайном в составе съёмочной группы внеконкурсного фильма "Не волнуйся, солнышко" режиссёра Оливии Уайлд.

В прессу просочились сведения о том, что Пью и Стайлз уже полтора года состоят в романтических отношениях несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. Но на красной ковровой дорожке пара держалась весьма сдержанно.

Главные герои фильма "Не волнуйся, солнышко", Элис и Джек живут в идеализированном сообществе, экспериментальном корпоративном городке для работников сверхсекретного проекта "Победа" и их семей. Пока мужчины работают над проектом, их жёны ведут роскошный и праздный образ жизни. До тех пор, пока Элис начинает задаваться вопросами о том, над чем именно работает её супруг.

Венецианский кинофестиваль завершится в субботу, 11 сентября.