"Падре Пио" — фильм Абеля Феррары о стигматах и зарождении фашизма

В программе Венецианского фестиваля этого года — фильм "Падре Пио" режиссера Абеля Феррары. Он рассказывает историю католического священника из маленького итальянского городка, который продемонстрировал миру открывшиеся стигматы. Сначала ему не поверил даже Ватикан, но почти через сто лет, в начале 2000-х, падре Пио был канонизирован.

Время действия картины — конец Первой мировой войны. Место — Сан-Джованни-Ротондо, где на местных выборах победили социалисты. Их попытка повесить на мэрию красный флаг обернулась убийством полицией 14 человек — Абель Феррара увидел в этом зарождение итальянского фашизма.

"Думаю, это комбинация событий: начало фашизма, резня в Сан-Джованни-Ротондо. И в то же время у него появлется стигмата. В этот момент союза с Христом происходит бессознательная декларация тревоги за мир вокруг него", — говорит режиссер.

Роль падре Пио в фильме исполнил Шайа Лабаф из "Трансформеров" и "Нимфоманки", в прошлом известный пристрастием к алкоголю. Как и сам Абель Феррара, который смог бросить пить, увлекся католичеством и переехал из США в Италию.

"Десять лет назад я протрезвел. Как только мы выбросили наркотики и алкоголь, мы начали видеть жизнь в другом свете, жить другую жизнь. Это попытка встать на правильный путь", — продолжает Абель Феррара.

Фильм "Падре Пио" покажут в рамках конкурса авторского кино на Венецианском фестивале, который будет проходить с 31 августа по 10 сентября.