"Мальчик с небес": фильм для европейцев

Тарик Салех - шведский продюсер, издатель, журналист и кинорежиссер египетского происхождения, взял приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. Салех снял триллер "Мальчик с небес". Получив Пальмовую ветвь, режиссер и сценарист не скрывал своей радости перед камерой Euronews: "Не могу дождаться, чтобы на это (награду) посмотреть".

Лента Салеха - история о талантливом мальчике, студенте университета Аль-Азхар в Каире, который становится пешкой в борьбе за власть. Большую часть фильма снимали в Стамбуле. В производстве участвовали Скандинавия, Франция, и Марокко. Но Тарик Салех не акцентирует внимание на международной составляющей проекта.

Тарик Салех, режиссер: "Я бы включил в тройку своих любимых картин "Битву за Алжир". Для этого фильма не имеет значения национальность режиссера, потому что он говорит правду, и я думаю, это самое главное. Мы, как рассказчики, несем зрителю правду эмоциональную. Мы должны говорить правду, которая переживет время. И это большая разница между новостями, например, или политикой, потому что, как мы знаем, сегодня - это новости и политика, завтра это может быть шуткой".

Лента Салеха погружает зрителя в суннитскую религиозную вселенную, со множеством течений и противоречий. "Мальчик с небес" - увлекательный рассказ, особенно для европейцев, незнакомых и зачастую непонимающих это мир ислама.

Тарик Салех, режиссер: "Это носит универсальный характер, в данном случае, для европейцев. У них есть возможность оказаться на месте мусульманина, которого он боится, ходить с ним, молиться, смотреть его глазами, надеяться, бояться и бороться за выживание. Знаете, я думаю, что это хорошо, потому что нам нужно делиться опытом, вот что нам необходимо делать".

Фильм Тарика Салеха "Мальчик с небес" - интеллектуальное наслаждение. Осенью картина выйдет в прокат во всех странах Европы. Режиссер посвятил свою награду молодым кинематографистам Египта, в надежде, что и они расскажут свои истории.

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