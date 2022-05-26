Фильм "Иа" Ежи Сколимовского: мир глазами осла

"Иа"— не поддающийся никакой классификации конкурсный фильм Каннского кинофестиваля, снятый признанным мастером польского кинематографа Ежи Сколимовским.

Врачи запретили 84-летнему режиссёру лететь во Францию, чтобы лично представить "самую важную киноработу всей жизни", как выразился он сам. За него это сделала Ева Пясковская — соавтор сценария и продюсер киноленты.

Ева Пясковская, сценарист и продюсер:

"Это самый честный из всех его фильмов. Потому что его любовь к животным действительно искренняя, она занимает важное место в его сердце. Я вижу его каждый день, как он ведёт себя с нашей собакой, и какие эмоции он испытывает, когда та кусает его за нос. Вы знаете, это настоящие чувства, ощущаемое глубоко внутри".

Мир глазами ослика. На пути из Польши в Италию Иа встречает хороших и плохих людей, испытывает радость и боль. Везение и удача сменяются невзгодами. А отчаяние — внезапно превращается в блаженство.

Но за всё время своего долгого путешествия животное ни на мгновение не теряет своего простодушия и наивности. Так осёл знакомится с Вито. Его образ воплотил на экране молодой итальянский актёр Лоренцо Цурцоло.

Лоренцо Цурцоло, итальянский актёр:

"Я проходил кастинг в Италии, потому что режиссёр искал итальянского актёра. В первый день прослушивания его самого там, конечно, не было. Но потом был ещё один этап, на котором мы встретились и сразу поняли, что нашли друг друга. Он объяснил мне суть идеи фильма, своё видение персонажа. Я был очень взволнован, ведь я его большой поклонник".

Иа — будто Бастер Китон, актёр немого кино, в котором, как и в реальной жизни, приходится сталкиваться с глупостью и жестокостью людей.

Исключительной красоты пейзажи, которые послужили декорациями, оригинальность повествования, полная свобода в том, как разворачивается сюжет. Всё это даёт основания полагать, что фильм не останется без награды Каннского кинофестиваля.

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