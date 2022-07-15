"Концерт дружбы" в честь Мариуполя в Лорето

Музыка служит той искрой, которая способна дать надежду на мир и возрождение. Так считают организаторы проекта Равеннского фестиваля «Дороги дружбы». В его рамках итальянский дирижёр Риккардо Мути проводил концерты в Сараево и Бейруте, пострадавших от войны, в Нью-Йорке после терактов 11 сентября. Теперь музыка звучит для Мариуполя – концерт-молитва, посвящённый жертвам войны, прошёл у Святой хижины в Лорето. Мути уверен, что музыка и красота должны спасти мир:

«Forma pulchritudinis est unitas: это означает, что форма Красоты с большой буквы — это единство, братство, гармония. Я считаю, что это необычное изречение святого Августина идеально отражает смысл наших путешествий».

По словам оперной певицы Арианны Вендиттели, концерты «Дороги дружбы» проводят не ради красоты и наслаждения музыкой:

«Я думаю, мы можем сделать что-то ещё, утешая сердца и даря успокоение. Я ведь артистка, и у меня нет ни сил, ни возможности заниматься чем-то другим, кроме этого».

В этом году в проекте «Дорог дружбы» участвуют артисты Национального театра оперы и балета Украины. Четыре года назад они выступали с итальянскими коллегами на концерте «Дружбы» в Киеве. Главный хормейстер театра Богдан Плиш рассказывает, что тяжело переносит разлуку с родиной:

«Я испытываю искреннюю радость от того, что через две недели буду уже дома, даже несмотря на то, что там война. Дальше мы будем работать, как работают все наши граждане, каждый на своём месте, мы будем продолжать поддерживать жизнь Украины, в том числе на культурном поприще».

Среди произведений классической музыки в исполнении оркестра под управлением Риккардо Мути — «Ave Verum Corpus» Моцарта, о котором сам дирижёр говорил как об особенном творении:

«Я считаю, что это краткое произведение Моцарта представляет собой трансцендентальную, метафизическую интуицию, посредством которой все верующие любой религии, как и те, кто не верит в Бога, могут найти в этих музыкальных нотах послание великого спокойствия».