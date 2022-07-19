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Cult

Фестиваль в Вербье: новая высота для молодых

Фестиваль в Вербье: новая высота для молодых
Авторское право  euronews
 Frédéric Ponsard

Фестиваль в Вербье - один из известнейших в мире - проводится уже 30 лет, став визитной карточкой летней Швейцарии. В течение двух недель на высокогорном курорте в Альпах звучит лучшая музыка в лучшем исполнении.

Отличительная черта слета в Вербье - бережное отношение к молодым музыкантам и студентам, которые получают возможность выступать бок о бок с признанными виртуозами. Программа слета этого года составлена с учетом трагических событий в Украине.

"Шостакович, Щедрин, Рахманинов были бы против"

Мартин Энгстрем, основатель и директор фестиваля рассказывает: "У нас в Вербье играют около 300 молодых музыкантов в возрасте от 15 до 30 лет. Они из разных стран, в том числе из России и Украины. Мы не закрываем глаза на то, что происходит вокруг, мы живем в реальности и должны быть ее частью".

Фестиваль открылся "Концертом за мир" с произведениями русских и украинских композиторов под управлением итальянского дирижера Джанандреа Нозеды и украинской пианистки Анны Федоровой. "В этом году приглашение выступить на открытии фестиваля действительно много значит, - рассказывает она. - Музыка - это то, за что мы можем держаться, то, что дает надежду и силы пережить трудные времена. Я люблю Шостаковича, Родиона Щедрина, люблю Рахманинова. Эти композиторы - были и есть людьми, которые за мир и против насилия. Они никогда бы не поддержали то, что сегодня происходит со стороны России".

"В этом году приглашение выступить на открытии фестиваля действительно много значит. Музыка - это то, за что мы можем держаться, то, что дает надежду и силы пережить трудные времена. Я люблю Шостаковича, Родиона Щедрина, люблю Рахманинова. Эти композиторы - были и есть людьми, которые за мир и против насилия. Они никогда бы не поддержали то, что сегодня происходит со стороны России".
Анна Федорова, пианистка.

Молодые на высоте

Фестиваль поднимает молодых исполнителей на новую высоту - в буквальном смысле слова. Здесь, в горах, на отметке в 2000 метров, играет духовая секция молодежного оркестра. Слет в Вербье – это концерты, но еще и семинары, многочисленные мастер-классы, организуемые Академией фестиваля для молодых исполнителей. Академия ищет перспективных пианистов, скрипачей, альтистов, виолончелистов, а также коллективы камерной музыки со всего мира для участия в программе "Солисты и ансамбли".

От камерной музыки к ярким уличным шествиям: в Вербье с восторгом приняли группу Brass for Africa из Уганды. Это уникальный коллектив: его музыканты выходцы из неблагополучных семей, одновременно являются преподавателями, под их патронатом – студенты из той же среды.

Набакуза Сумайя - трубач. Молодая женщина в восторге от приема публики "Мы так счастливы, ведь несмотря на разницу в музыке ( а здесь многие исполняют классику ) наш африканский стиль очень понравился. Это вселяет большую надежду: когда наши студенты увидят наши видео, они будут вдохновлены. Мы все - музыканты, студенты, преподаватели – выходцы из одной среды. И да, это большое вдохновение, это дает надежду, а именно этого мы и хотим. Ведь мы знаем, что музыка может дать вам лучшее будущее".

Фестиваль в Вербье с его особенным вниманием к молодым не боится заглядывать в завтрашний день. Музыкальный праздник в швейцарских Альпах продлится до 31 июля.