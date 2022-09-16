На Биеннале в Лионе воспевают хрупкость

Лионская Биеннале современного искусства - важное и яркое событие на культурной карте Европы. До конца года 88 художников из 39 стран будут представлять свои работы и решения в знаковых местах города, переосмысливая археологические, исторические или промышленные объекты. Заявленная тема Биеннале - "Манифест хрупкости".

Связь времен

Мероприятие охватывает многие знаковые места города - от римских археологических памятников и промышленных пустырей до культовых сооружений и музеев. Цель - снять барьеры между разными жанрами современного искусства и внедрить его в имеющийся культурный и городской фон.

Изабель Бертолотти, содиректор Биеннале, уточняет: "Нам в Лионе повезло с возможностью видеть историю через архитектуру и музеи города. Мы подключили к проекту коллекции от античности до наших дней, это позволило установить связь между современным искусством, каким мы его представляем сегодня, и искусством древности, увидеть отношения, которые возникают между двумя временными периодами и художниками разных эпох".

Хрупкость как источник вдохновения

Бывший завод по производству бытовой техники, ныне заброшенный, стал крупнейшим выставочным пространством Биеннале. Здесь представлены все художественные формы, от живописи до мультимедиа, включая скульптуру и фотографию.

Лионская Биеннале заявлена как "Манифест хрупкости", за мероприятие отвечают два всемирно известных орагниазтора.

"Здесь много мастеров из Ливана из других частей мира, и это стало одной из главных наших путеводных нитей, - рассказывает Сэм Бардауил, сокуратор . - Мы размышляли о художниках, которые поднимают тему хрупкости, о материалах, которые они используют, об историях, которые они рассказывают, о поднимаемой ими проблематике, о вопросах, которые они задают.".

Бардауил работает в связке с Тиллем Феллратом. Для него Биеннале - возможность продемонстрировать неизменность человеческой природы. "Здесь представлены художники со всего мира, они вызывают разные чувства, но для нас не менее важно иметь, скажем так, этот вертикальный доступ ко времени, чтобы показать: все возвращается, - отмечает Фелрат. - Возможно, сегодня мы не так уж сильно отличаемся от тех, кем были 2 тысячи лет назад. Технологии могут меняться, но, по сути, мы остаемся теми же людьми. И это очень важный урок - понять, что во многих отношениях мы - представители все того же человечества".

Цвет, свет и провода

Одной из наиболее ярких инсталляций стала постапокалиптическая реконструкция города, выполненная бельгийским художником Гансом Оп де Беком. Она получила название "Мы были последними, кто остался". Художник говорит о центральной роли цвета в восприятии реальности.

"Мы были последними, кто остался". Euronews

"Я убрал цвет, и вы, зритель, остаетесь единственным цветным элементом в композиции, и вот мы смотрим друг на друга в этой серой обстановке, - комментирует он. - Мы очень сильно выделяемся с визуальной точки зрения, ведь только мы несем на себе цвета. Так проводится различие между реальной жизнью как она есть, в цвете, и своего рода "пост-изображением" или абстракцией реальности - как, например, черно-белая фотография, которая также - абстракция времени и пространства".

Еще одна выставочная площадка - бывший Музей естественной истории Guimet с монументальной экспозицией французского художника Уго Скьяви под названием "Вживленная система памяти". "Этот музей естественной истории превращен в центр обработки данных, но центр уже заброшен, это заброшенное будущее, - комментирует свою работу Скьяви. - Провода здесь ведут себя как корни. Растения заменили все данные, которые проходят через все эти кабели".

Уго Скьяви демонстрирует провода и стебли. Euronews

Бейрут в Лионе

В Музее современного искусства Лиона проходит крупная выставка "Бейрут и "Золотые шестидесятые". Здесь представлены работы вчерашнего и сегодняшнего дня, особняком стоит мультимедйиная инсталляция, посвящённая взрыву в Бейруте 4 августа 2020 года. Ее авторы, Джоана Хаджитомас и Халил Жорейге, вспоминают о пережитом.

"Наша студия в Бейруте была разрушена взрывом вместе со многими нашими работами, и это заставило нас погрузиться в размышления о хрупкости искусства и институтов, которые призваны защищать искусство, - рассказывает Джоанна. - И поскольку это оказалось созвучным теме Биеннале, мы стали работать в этом направлении, наша работа - стала символом жестокости этого взрыва".

Биеннале продлится до 31 декабря.