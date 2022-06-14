Анси: столица мировой анимации

Каждый год в июне французский город Анси становится столицей анимации благодаря проходящему здесь фестивалю, крупнейшему в мире. В этом году 100 000 зрителей смогут увидеть более 500 фильмов из сотни стран мира.

Открылся фестиваль мировой премьерой ленты «Миньоны: Грювитация». Эта картина, посвящённая юности одного из самых злых суперзлодеев, вскоре выйдет на экраны кинотеатров по всему миру.

Фестиваль открыт всем форматам и всем жанрам. Об этом рассказывает Марсель Жан, художественный директор мероприятия:

– За последние 20 лет формат полнометражной анимация получил в Европе серьёзное развитие. И мы видим, что анимация стала идеальным средством для совместного производства, поскольку устранила зависимость от актеров, от звёздной системы, вы больше не привязаны к языку или версии. Таким образом открывается масса возможностей, которые упрощают работу и способствуют совместному производству.

Восемь из десяти лент, претендующих на главный приз фестиваля, совместные проекты с участием по меньшей мере одной европейской страны. Среди них – «Найола», совместного производства Португалии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

– В анимации отчётливо присутствует европейская идея и, поскольку мы заговорили о Европе, мы вспоминаем и об Украине, – продолжает Марсель Жан. – В этом году фестиваль в Анси стремился приветствовать украинскую анимацию и напомнить всем посетителям о значимой роли этой страны в мире анимации и о том, что она переживает сейчас крайне драматическую ситуацию.

В программе мероприятия – украинская 30-секундная анимационная лента «Небесная сотня». Фестиваль завершится в субботу 18 июня.