В Анси наградили "Маленького Николя" и открыли Аллею славы

Каждый год в июне французский Анси становится мировой столицей анимационного кино - жанра и индустрии, переживающих настоящий расцвет. От крупнейших американских студий до независимых авторов и даже студентов: сюда, в Верхнюю Савойю привозят множество новых форматов, технологий и конечно идей.

Аллея славы и ее герои

В 2022 году звезды фестиваля открыли Аллею славы, а француз Мишель Осело получил почетный "Кристалл", первый в своем роде. Режиссер культового мультфильма "Кирику", Осело - один из знаковых мастеров европейской мультипликации. В интервью нашему корреспонденту он отметил, как с течением времени меняется его творческое самоощущение.

"Я чувствую, что становлюсь рассказчиком. Сначала я думал, что по сути своей - я рисовальщик, но со временем осознал, что мне нравится рассказывать истории, строить маленький механизм, который вдруг начинает двигаться туда, куда я хочу, и останавливается как раз тогда, когда мне нужно - не раньше и не позже", - поделился режиссер.

В Анси Осело привез свою новинку "Фараон, дикарь и принцесса", в прокат фильм выйдет осенью.

Еще один Николя и бабушка

Центральное событие - вручение желанного "Кристалла" за лучший анимационный полнометражный фильм. В этом году его получила франко-люксембургская картина "Маленький Николя" (Le Petit Nicolas: qu'on attend pour être heureux ) режиссеров Бенджамина Массубра и Амандин Фредон,

Фильм-победитель основан на серии популярных комиксов Жан-Жака Семпе и Рене Госинни, которые ранее не раз экранизировались. Амандин Фредон напоминает: "Книги из серии Le Petit Nicolas не были чисто детскими, это были книги для взрослых, у которых росли дети. И вот эта смесь точки зрения взрослого и ребенка очень точна".

Еще один замечательный мультфильм, награжденный на фестивале - "Собакам и итальянцам вход воспрещен" (Interdit aux chiens et aux italiens) Алана Угетто. Это - история итальянских бабушки и дедушки режиссера, которые в свое время эмигрировали во Францию.

"Это были настоящие европейские съемки, - рассказал Угетто. - С нами были Швейцария, Бельгия, Италия, Португалия".

В фокусе внимания этой многонациональной команды - проблема Европы, открывающей двери иностранцам и одновременно им порой не доверяющей. Трогательный, ироничный и вдохновляющий фильм стал, по мнению критиков, одной из главных жемчужин фестиваля этого года.