Зеленский: "Наша музыка покорила Европу!"

"Маленьким лучиком счастья" назвали в Киеве победу Украины на Евровидении в субботу вечером. Благодаря массовой поддержке европейских зрителей песня Stefania" группы Kalush Orchestra, сочетающей хип-хоп и традиционную музыку, заняла первое место, подарив момент радости украинцам, чья повседневная жизнь по-прежнему омрачена войной.

"Наша смелость впечатляет мир, наша музыка покоряет Европу! - написал на своём сайте президент Украины Владимир Зеленский. - В следующем году Украина примет Евровидение! Третий раз в своей истории. И я верю - не последний. Мы сделаем все возможное, чтобы однажды принять участников и гостей Евровидения в украинском Мариуполе. Свободном, мирном, восстановленном! Спасибо за победу Kalush Orchestra,и всем, кто голосовал за нас! Уверен, что наш победный аккорд в битве с врагом не за горами".

Украинцы, которые лично присутствовали на конкурсе, делятся впечатлениями:

"О, я даже не могу описать, как я горжусь тем, что я украинка. И я горжусь своей страной. Я горжусь Kalush Orchestra, который напоминает всему миру и Европе, чтобы мы должны помнить о тех людях, которые умирают прямо сейчас. Но мои эмоции... я даже не могу описать, как я горжусь победой".

"Это намного важнее, чем любое другое национальное заявление. Поэтому, хотя мы сами находимся в Нидерландах, наше сердце — в Украине".

Удостоенная награды песня, выбранная Украиной в феврале перед началом российского вторжения, обрела на конкурсе новый смысл; такие слова, как "Я все равно найду дорогу домой, даже если все дороги будут разрушены", вызвали особый резонанс, а победа наполнилась особой значимостью. Говорят киевлянпе:

"Каждая маленькая победа важна для каждого украинца, для нашей Украины, для каждого из нас".

"Я думаю, что следующую встречу, следующий песенный конкурс "Евровидение", нужно провести в Мариуполе или в Крыму".

Субботний триумф в Италии стал третьим для Украины на Евровидении - первый состоялся в 2004 году во время Оранжевой революции, а вторуюпобеду в 2016 принесла песня о депортации крымских татар.