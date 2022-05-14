Поклонники и участники «Евровидения» готовятся к финалу

В последние часы перед решающими выступлениями в Турине можно встретить артистов, которые отдыхают между репетициями. Среди них – молдавская рок-группа «Здоб-ши-Здуб», которая уже в третий раз представляет свою страну на конкурсе.

«Здоб-ши-Здуб» прошла в финал «Евровидения», как и Роза Линн, молодая певица, представляющая Армению:

«Привет, Euronews! Мой брат всегда смотрит вас.. Быть самой молодой, одной из самых молодых на Евровидении для меня значит многое. Я понимаю, что моя мечта сбылась намного раньше, чем я ожидала».

Кажется, что музыка в эти дни повсюду на улицах Турина. Молодёжный симфонический оркестр Украины приехал поддержать участников «Евровидения» – музыканты играют классику, в частности, в «Евродеревне».

Андрей Мурза, скрипач Молодежного симфонического оркестра Украины:

«Соревнование, конечно, остаётся соревнованием. Никто не знает, что будет дальше. Но я уверен, что сейчас весь мир поддерживает Украину».

О конкуренции и о радости участия в «Евровидении» лучше всего могут рассказать конкурсанты, которые не прошли в финал. Как, например, словенский бойз-бэнд LPS.

«Выступить на этой сцене было нашей давней мечтой. Нам удалось это сделать, так что мы очень счастливы», — поют они.