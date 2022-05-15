Украина: тату-патриотизм

Среди молодых украинцев набирают популярность патриотические татуировки. В Киеве в субботу десятки человек приняли участие в тату-фестивале. Многие делают тату впервые в жизни. По их словам, это отражение тех эмоций, которые они переживают после российского вторжения. Это могут быть разнообразные варианты национальной символики, лозунги, координаты разрушенного дома или даты эвакуации из захваченных российскими войсками городов.

"Я решила сделать себе татуировку, потому что я очень люблю Украину. Так что изображение — это герб, но немного изменённый".

"Я в определённый момент поняла, каково это — разбитое сердце. Для меня это был момент, когда мы уезжали из Киева. Поэтому я решила набить имя своего самого любимого в мире города, просто в память об этом".

Плата за тату — произвольная: столько, сколько клиент готов пожертвовать вооружённым силам. Военным татуировки набивают бесплатно. Украинские и западные СМИ при этом заявляют, что украинцам, которые попали в руки российских военных, определённые татуировки могут стоить жизни.