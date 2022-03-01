Деятели культуры против войны на территории Украины

Звуки взрывов не заглушают музыку... Солисты Национального симфонического оркестра Украины продолжают гастрольный тур в Италии. Последний концерт запланирован на восьмое марта. Заблокированные на Апеннинах из-за вторжения России на территорию Украины, музыканты играют для своих соотечественников и во имя мира.

Анатолий Васильковский, скрипач: "У всех в нашем оркестре тяжело на душе. Очень трудно играть в таком настроении. Мы хотим посвятить наши концерты Украине, украинским Вооруженным силам и всем людям, которые сейчас находятся в этой ситуации. Мы хотим поддержать наш народ, и наша миссия - это культура".

Из-за ситуации на Украине француз Лоран Илер покинул пост художественного руководителя балетной труппы музыкального театра им К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Литовский режиссер Миндаугас Карбаускис ушел из театра Маяковского.

Елена Ковальская директор государственного театра Центр им. Мейерхольда заявила, что уходит знак протеста против российского вторжения на Украину. "Невозможно работать на убийцу и получать у него зарплату" , - написала Ковальская в Facebook.

А Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева. Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер попросил Гергиева "четко и недвусмысленно дистанцироваться от жестокой и агрессивной войны, которую Путин ведет против Украины". Комментарии получены не были.

Валерий Гергиев имеет репутацию близкого сторонника президента России.

Несколько зарубежных организаций, в том числе миланский театр "Ла-Скала", требовали от Гергиева публично осудить войну для продолжения сотрудничества. "Карнеги-холл" заменил Гергиева на концертах Венского филармонического оркестра.