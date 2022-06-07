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Украина

В Киев возвращается культурная жизнь

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Киевский Театр на Подоле
Киевский Театр на Подоле   -   Авторское право  скриншот из видео ASSOCIATED PRESS

По мере отступления линии фронта на восток, в Киев возвращается культурная жизнь. Столичные кинотеатры и Национальная опера после трех месяцев простоя в конце мая снова открыли свои двери.

Принял зрителей и Киевский Театр на Подоле, собрав аншлаг на первые три спектакля.

Юрий Фелипенко, актёр:

— Мы решили попробовать ставить спектакли с небольшим количеством актеров, два-три актера. И вот сегодня у нас третий спектакль. Мы думали о том, как это будет происходить, придут ли зрители в военное время, думают ли они вообще о театре, представляет ли он какой-либо интерес. И мы были счастливы, узнав, что билеты на первые три спектакля были распроданы.

Коллега Юрия Константин Темляк также не решался вернуться на сцену в военное время, но, видя наплыв людей, возвращающихся в столицу, он говорит, что нужно приспосабливаться и помочь людям отвлечься.

Константин Томляк, актёр:

— Мы как тараканы. У нас был очень плохой опыт выживания без денег на протяжении двух лет (во время пандемии - прим.ред). Но я думаю, что выживание сейчас не главное, главный вопрос в том, как актеры могут быть полезны.

Всего на сцене театра на ближайший месяц запланировано 7 спектаклей. В свою очередь руководством Киевской оперы было принято решение исключить из репертуара все представления русских композиторов.