В России надеются на импортозамещение в культуре

Растущая изоляция России на мировой арене может стать хорошей возможностью для разрыва с "чуждыми" западными ценностями, и проводником здесь должно выступить искусство.

Такого мнения придерживается ряд культурных деятелей, среди которых директор музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский.

По его словам, войны всегда воспринимались как способ самоутверждения - и пример России и Украины сейчас не исключение.

Михаил Пиотровский, директор музея "Эрмитаж":

— Тот уровень отрицательных эмоций, который мы видим в мире - на востоке, на западе, на юге - он зашкаливает, он очень опасен для человечества. Культура должна найти способ сделать так, чтобы люди вернулись в такое спокойное состояние. Это не быстро, но только культура может это сделать.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков считает, что нынешняя ситуация поможет "очистить" российское искусство от западного влияния и вернуться к консервативным ценностям.

По мнению актера, иностранные санкции, под которые в том числе попал и он, помогут российской культуре выбрать свой путь.

Безруков говорит, что вместо того, чтобы равняться на Голливуд, Россия должна построить собственное культурное пространство.

Сергей Безруков, худрук Московского Губернского театра:

— Вернуть это ощущение гордости и уважения к самим себе, честно говоря, не мешало бы. Обидно было всегда, когда в родной стране хают родную страну.

В то же время крупный звукозаписывающий лейбл Navigator Records сообщает, что около 40 артистов, выступающих против войны в Украине, были занесены в неофициальный черный список, а их концерты отменены.