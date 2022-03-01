Сеть онкологов OncoAlert разорвала сотрудничество с Россией

Международная сеть онкологов OncoAlert разорвала сотрудничество с российскими врачами в знак солидарности с Украиной, где уже шесть дней продолжается война. Об этом сообщество медиков написало у себя в Твиттере.

"В ответ на вторжение на Украину OncoAlert прекращает любое сотрудничество с ассоциациями и конгрессами в России. Мы находимся вне политики, но не можем остаться в стороне, когда несправедливость и агрессия направлены в сторону Украины".

В свою очередь в российском Совете по правам человека назвали такое решение "позорным". "Лозунг "Здравоохранение вне политики" еще более важен, чем "Спорт вне политики"...Это какая-то месть не просто стране, России, это месть онкологическим больным, которые живут в России. Это за гранью добра и зла", — заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.

Между тем Министерство здравоохранения Украины призвало ВОЗ прекратить "любое сотрудничество и обмен информацией с РФ", а другие ведомства ООН — "перевезти своих региональных представителей из Москвы".