Сальвадор Дали и его "одержимость Фрейдом"

Дали болел идеями Фрейда вплоть до одержимости и сам это признавал. Сюрреалист находил в его трудах вдохновение для творчества. Особенно это характерно для периода становления Дали как художника.

Около ста экспонатов - картин и предметов - на выставке в венской Галерее Бельведер рассказывают о том, насколько сильное влияние оказала мысль австрийского психолога на творчество мастера.

Стелла Роллиг, директор Галереи Бельведер:

"Экспозиция охватывает целое десятилетие жизни и искусства Сальвадора Дали, что позволяет нам раскрыть некоторые аспекты его творчества, которые были мало, либо вовсе не известны публике".

Для молодого художника чтение работы "Толкование сновидений" обернулось одним из важнейших открытий в жизни. В трудах Зигмунда Фрейда Дали нашёл ключ к скрытым страхам, желаниям и навязчивым идеям, сопровождавшим его с детства, и отобразил их трактование в многочисленных произведениях.