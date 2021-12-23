«Симон Бокканегра»: семейная драма на фоне политического конфликта

Трагическая опера Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», в которой рассказывается история корсара, ставшего дожем Генуи, поставлена на сцене Цюрихского оперного театра.

Главную роль исполняет французский баритон Людовик Тезье. По его словам, его потрясает каждая страница партии Симона, так как в не отразился в полной мере талант Верди как театрального композитора.

Поставил спектакль немецкий режиссёр Андреас Хомоки. Он видит в сюжете оперы типичный для Верди мотив: сильные отцы, дочери и семейные неурядицы.

Эмоциональная кульминация этой мрачной оперы приходится на встречу Симона Бокканегры со своей давно потерянной дочерью. Эмоциональный накал этой сцены Людовик Тезье объясняет тем, что для Верди была очень важна тема отношений отца и потерянных детей:

Верди потерял своих детей, когда они были еще очень маленькие. Поэтому он всё время ищет этих потерянных ангелов и отцовство, украденное у него судьбой. Мы чувствуем это в фигуре Симона. Людовик Тезье баритон

Героев разрывают противоречивые чувства. «Несмотря на напряжение и стремление обнять друг друга, — говорит исполнительница роли Марии Бокканегры американская сопрано Дженифер Роули, — мы оба как бы отступаем и говорим: ой, слишком много эмоций за один раз. Давайте отойдем в сторону, чтобы понять, что же мы действительно чувствуем и как выстроить наши отношения».

Семейная драма на фоне политического конфликта. Обретя дочь, Бокканегра вскоре погибает от яда.