«Риголетто» Верди — на барселонской сцене

Яркая и минималистская, мрачная трагедия с радостными мелодиями. «Риголетто» Верди — в Большом театре «Лисео».

Для французского тенора Бенжамена Бернейма — это дебютное выступление на барселонской сцене:

«„Риголетто“ Верди — это настоящий блокбастер, — считает исполнитель роли Герцога. —Это шедевр. Среди всех опер Верди, которые я знаю, эта — самая законченная, а также неприкосновенная, потому что в ней играет роль каждая деталь. Там всё важно: каждая нота, каждый такт. У нас есть три, может быть, не отдельных цвета, а палитры разных цветов. Теплых — для Риголетто, элегантных и заносчивых — для Герцога, очаровательных и прекрасных как распустившийся цветок — для Джильды».

«Риголетто» — это неотразимое трио могущественного герцога Мантуанского, придворного шута и дочери последнего, любимой и оберегаемой отцом. После того, как Джильда влюбляется в герцога, трагедия становится неизбежной.

«„Риголетто“— это психологический триллер, который всегда останется актуальным, —уверена исполнительница роли Джильды, русская сопрано Ольга Перетятько, — потому что речь идёт о смерти, о любви, о самопожертвовании и о власти».

Бернейм получает удовольствие от исполнения своих арий. Но роль Герцога — распутника, страдающего от того, что объект его желания от него ускользает — не так проста:

«В этом парне есть что-то притягательное, хотя он лжец и манипулятор. Но что-то не поддаётся его контролю. Что-то отняли у него. И он испытывает страх, причем не только за себя, но и за нее».

По мнению Ольги Перетятько, успех постановке обеспечивает слаженная работа артистов:

«У нас собралась сильная команда. То есть люди, которые не тянут одеяло на себя, типа: я тут один, а вы все остальные — свита, — а работают как одна команда. И это очень здорово».