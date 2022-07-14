Венский филармонический оркестр: жизнь вне рутины

Независимость, самоуправление, сплоченность и профессионализм высокого класса - вот не полный перечень слагаемых успеха Венского филармонического оркестра, который по праву считается одним из лучших в мире (напомним, что только его знаменитые Новогодние концерты транслируются в 100 странах, собирая миллионные аудитории).

Фирменный знак филармонистов - особый бархатный звук. Он достигается, в числе прочего, особенным взаимопониманием между музыкантами и дирижерами. Которых оркестр выбирает и приглашает по своему усмотрению уже 180 лет.

В этом выпуске программы "Музыка" мы сопровождаем флейтистку Карин Бонелли и некоторых ее коллег в ежедневной работе и путешествиях. Бонелли расскажет нам, как смогла воплотить в жизнь детскую мечту, и почему, несмотря на плотный график концертов и репетиций, она находит время для преподавания.

Контакт с залом

"Это особый момент: вот ты стоишь за кулисами, делаешь шаг - и вот ты уже наедине со зрителями", - так описывает свои эмоции от каждого выхода на сцену Даниэль Фрошауэр, первая скрипка и руководитель оркестра.

Бельгийка Аннелин Ленаэртс, главная арфистка Венской филармонии с 2010 года, признается: "Во время гастролей всегда волнуешься и думаешь, какая атмосфера царит в зале. И какая там акустика?"

Как и Аннелин, Карин Бонелли - одна из немногих женщин-музыкантов Венского коллектива. Она работает в его составе с 2012 года, став первой представительницей прекрасного пола в духовой секции оркестра. Говоря о своей работе, Карин часто прибегает к сравнению со спортом. "Для меня выход на сцену, - говорит она - как выход на стадион для атлета".

Жизнь вне рутины

Вся жизнь оркестра посвящена музыке: они играют более 300 опер и 100 симфонических концертов в год, к этому стоит добавить многочисленные гастроли и преподавательскую деятельность.

Карин Бонелли признается, что за 10 лет работы в оркестре ни один день не был похож на другой. "Повседневность - термин, который мне очень трудно использовать, поскольку наша жизнь чрезвычайно разнообразна. Мы играем в опере, даем филармонические концерты, ездим на гастроли, затем участвуем в Зальцбургском фестивале. Бывают дни, когда утром у нас репетиции, днем репетиции, вечером опера, а в промежутках многие из нас преподают. Именно это делает нашу жизнь такой прекрасной и разнообразной", - рассказывает она.

Девушка - из семьи флейтистов, она признается, что была с рождения окружена звучанием этого инструмента. Карин вспоминает, что с 4 лет смотрела по телевизору Новогодние концерты Венского оркестра, обещая маме: "Однажды и я там буду играть". "В 23 года моя мечта воплотилась, и это потрясающе" - говорит она.

Гид в мир музыки

Сегодня Карин помогает воплотить мечту другим. В перерывах межу гастролями и концертами она готовит студентов к прослушиваниям. "Эта тема мне близка, - говорит она - Ведь прослушивание - пропуск в нашу профессию, в жизнь в составе оркестра. Но у каждого свой путь. Наставник здесь - лишь проводник, а идти и подниматься студентам придется самим".

Руководство оркестра охотно принимает в состав молодых музыкантов, доверяя им нести в будущее традиции коллектива.

Карин со студенткой. Euronews

Сокровища и их хранительница

Материальная сторона истории оркестра - ноты, фотографии, афиши, письма - хранятся в архиве под пристальным вниманием историка Сильвии Каргл. Она показывает съемочной группе издание нот единственной оперы Бетховена "Фиделио", редчайший экземпляр. Сильвия бережно берет другой экспонат - пожелтевшую записку на обычной бумаге." Выглядит не очень эффектно, правда? - спрашивает она. - Просто записка какая-то! А на деле это - указ об основании Венской филармонии, написанный в 1842 году Отто Николаи. В нем изложены важнейшие принципы, которых Венская филармония придерживается и сегодня".

Женщина перечисляет: "Музыканты сами выбирали дирижеров через демократическую процедуру, и для того времени это было чем-то совершенно новым. Оркестранты сами организовывали репетиции и концерты, а доход делили между собой".

Указ о создании Венской филармонии. Euronews

Оркестр остается автономным и сегодня, самостоятельно управляет продажей билетов, программами и гастролями. Даниэль Фрошауэр гордится этой традицией: "Я думаю, что самоуправление - самое важное из наших преимуществ. Прекрасно, когда ты сам решаешь, с кем играть, когда и где. Учитывая, что у нас 148 человек, это задачка, конечно, но она мне очень нравится".

От вальсов до оперы

Музыканты Венского филармонического оркестра также входят в состав оркестра Венской государственной оперы, а значит, делят свое время между оркестровой ямой и концертными подмостками.

"Работа в опере стала для меня незаменимой. У нас сходная с певцами техника дыхания, мы многому там можем научиться. Я получаю от этого огромное удовольствие" - признается Карин Бонелли.

Всемирно известный тенор Хуан Диего Флорес высоко оценивает мастерство оркестра. "В Венской государственной опере им приходится исполнять много разных произведений, поэтому им нужно уметь слушать. Они должны обладать такой чувствительностью, чтобы буквально следовать за певцом, быть с ним, дышать вместе с ним. Исполнителю необходимо чувствовать, что оркестр рядом. Звук, который поддерживает, идет к вам вместе с эмоциями оркестра! Это потрясающе."