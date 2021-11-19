Екатерина Вторая: как привить россиян

Когда история повторяется: британский аукционный дом MacDougall's представляет в Москве письмо императрицы Екатерины Второй о пользе вакцинации от черной оспы. Бесценный экспонат останется в столице до конца ноября, а затем отправится в Лондон, где будет продан с молотка вместе с портретом Екатерины кисти Левицкого.

Екатерина Макдугалл, соучредитель аукционного дома и эксперт по русскому искусству: "Выставленное сегодня на торгах письмо абсолютно уникально, потому что Екатерина говорит: "Вот нужно взять того врача, в таких-то подворьях устроить прививочные пункты, больничных коек не надо, это дешево, это можно сделать, народ надо убедить, лекарю жалование прибавить из нашей казны, бюджета... То есть она поэтапно описывает, как надо организовать прививочную кампанию в России и медленно, но это происходит".

В 1768 году императрица подала пример подданным, привившись от оспы и распорядившись привить свое окружение. Смертность в те годы составляла около 40%, иными словами, заболевший имел почти равные шансы выжить или умереть.