Восходящие звезды "Опералии" на сцене Большого театра

Звезды завтрашнего дня в центре внимания: на легендарной сцене Большого театра в Москве молодые таланты выкладываются по полной - ведь это Operalia - престижный оперный конкурс, основанный Пласидо Доминго. В финале он дирижировал сам.

Мане Галоян, сопрано: "Для меня "Опералия" - это искусство, знакомство с новыми людьми. Я всегда мечтала стать частью нашей программы, еще когда училась на первом курсе колледжа. Я смотрела видео со всеми. Сейчас мне все это кажется нереальным".

Эмили Погорельц, сопрано: "Это дверь, которая открывается в бесконечный мир возможностей. Вы знакомитесь с новыми людьми. Это действительно потрясающий опыт. Вы знаете, мы соревнуемся, но в то же время это просто радость от создания музыки. Мы все друзья".

Иван Айон Ривас, тенор: "Здесь прикасаются к сердцам людей, которые следят за этим конкурсом".

Бехзод Давронов, тенор: "Это мечта".

Виктория Каркачева, меццо-сопрано: "Мечта".

Это - восходящие звезды оперы: финалисты "Опералии", престижного конкурса, основанного Пласидо Доминго. В этом году он проходил в легендарном Большом театре в Москве.

Пласидо Доминго, президент и основатель конкурса "Опералия": "В этом году у нас просто замечательный конкурс. Подготовка необыкновенная. У всех феноменальная техника. С самого начала мы включили в конкурс оперу и сарсуэлу. Участники приезжают со всего мира и они так хорошо подготовлены. Это потрясающе! И стиль, и чувство, музыкальность. Я очень, очень горжусь".

Виктория Каркачева, меццо-сопрано: "Я очень много лет мечтала попасть в число этих 40 человек, много раз пыталась подавать заявки, и вот наконец-, в этом году мы в финале! Мечта сбылась!"

Бехзод Давронов, тенор: "И теперь мы в финале".

Ночь всех ночей - финальный гала-концерт. После напряженной недели репетиций, соревнований и тренировок под руководством самой легенды, финалисты выкладываются по полной.

Бехзод Давронов: "Это даже словами не передать. Когда я был в Узбекистане, я даже не мог мечтать о том, чтобы побывать в Большом театре. Это место для меня как храм искусства".

Пласидо Доминго: "У нас есть потрясающие певцы, приехавшие из разных мест, и, конечно, несколько русских певцов. Всегда русские голоса были очень особенными".

Одна из них - меццо-сопрано Виктория Каркачёва.

Виктория Каркачева: "Первое время, конечно, эмоции переполняют".

В этот вечер эмоции переполняли и перуанского тенора Ивана Айона Риваса, который завоевал три высших награды.

Иван Айон Ривас, тенор: "Для меня это захватывающее зрелище - видеть этого тенора, одного из величайших в истории, который дирижирует, и находиться рядом с ним - это потрясающий опыт. Это похоже на сон, но в то же время это сложно, потому что ты должен петь, ты должен концентрироваться и ты должен следовать за ним. И самое главное - сдерживать эмоции от осознания того, что он рядом с тобой".