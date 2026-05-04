Судоходный гигант MSC открывает новый торговый маршрут в обход Ормузского пролива

Мировой гигант контейнерных перевозок, компания Mediterranean Shipping Company (MSC), объявила о запуске нового экспресс-сервиса "Европа-Красное море-Ближний Восток", связывающего ключевые европейские порты с Саудовской Аравией и другими региональными узлами.

Это объявление сделано на фоне того, как компании по всей глобальной цепочке поставок реагируют на растущий спрос и усиливающиеся сбои на торговых путях Ближнего Востока в результате конфликта между США и Ираном.

MSC заявила, что новый маршрут предложит более быстрые, эффективные и мультимодальные альтернативы в условиях все более нестабильной морской среды.

Суда, следующие из Балтийского моря и через Европу, будут напрямую связаны с иорданской Акабой, саудовским портом имени короля Абдаллы и Джиддой через Суэцкий канал.

"Все европейские пункты отправления, от северо-западной части Балтийского моря (NWC-Scan Baltic) до западной части Средиземноморья (Адриатика) и восточной части Средиземноморья (Черное море), будут обслуживаться через разветвленную сеть MSC", — говорится в заявлении компании.

Из порта имени короля Абдаллы будет обеспечено дальнейшее сообщение с другими узловыми пунктами в Персидском заливе, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами, посредством наземного транспорта.

Первое судно по этому маршруту планируется отправить из Антверпена 10 мая.

Решение MSC о введении этого нового маршрута позволяет обойти необходимость прохода через Ормузский пролив, движение по которому фактически ограничено из-за мер, принятых Ираном, и обострения военной напряженности с участием США.

Этот важнейший морской коридор, расположенный между Персидским заливом и Оманским заливом, стал одним из главных камней преткновения в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, стремящимися найти решение конфликта.