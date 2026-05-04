Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Судоходный гигант MSC открывает новый торговый маршрут в обход Ормузского пролива

Движение кораблей в порту Антверпена - фото из архива 2025 года
Движение кораблей в порту Антверпена - фото из архива 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Laila Humairah
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В условиях напряженности в Ормузском проливе Средиземноморская судоходная компания стремится сохранить глобальную торговлю с помощью нового маршрута.

Мировой гигант контейнерных перевозок, компания Mediterranean Shipping Company (MSC), объявила о запуске нового экспресс-сервиса "Европа-Красное море-Ближний Восток", связывающего ключевые европейские порты с Саудовской Аравией и другими региональными узлами.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Это объявление сделано на фоне того, как компании по всей глобальной цепочке поставок реагируют на растущий спрос и усиливающиеся сбои на торговых путях Ближнего Востока в результате конфликта между США и Ираном.

MSC заявила, что новый маршрут предложит более быстрые, эффективные и мультимодальные альтернативы в условиях все более нестабильной морской среды.

Related

Суда, следующие из Балтийского моря и через Европу, будут напрямую связаны с иорданской Акабой, саудовским портом имени короля Абдаллы и Джиддой через Суэцкий канал.

"Все европейские пункты отправления, от северо-западной части Балтийского моря (NWC-Scan Baltic) до западной части Средиземноморья (Адриатика) и восточной части Средиземноморья (Черное море), будут обслуживаться через разветвленную сеть MSC", — говорится в заявлении компании.

Из порта имени короля Абдаллы будет обеспечено дальнейшее сообщение с другими узловыми пунктами в Персидском заливе, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами, посредством наземного транспорта.

Первое судно по этому маршруту планируется отправить из Антверпена 10 мая.

Решение MSC о введении этого нового маршрута позволяет обойти необходимость прохода через Ормузский пролив, движение по которому фактически ограничено из-за мер, принятых Ираном, и обострения военной напряженности с участием США.

Этот важнейший морской коридор, расположенный между Персидским заливом и Оманским заливом, стал одним из главных камней преткновения в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, стремящимися найти решение конфликта.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Выход ОАЭ из ОПЕК: смена стратегии и новый тест для единства стран Залива

Инфляция в зоне евро достигает 3% на фоне скачка цен на нефть и замедления роста

Судоходный гигант MSC открывает новый торговый маршрут в обход Ормузского пролива