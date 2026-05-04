Иран утверждает, что не позволил кораблям США войти в Ормузский пролив

Иранские военные заявили, что не позволили американским кораблям войти в Ормузский пролив после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что военно-морские силы страны начнут сопровождать суда по этому стратегически важному водному пути.

"Дополнительная информация будет объявлена позднее", — говорится в кратком заявлении, опубликованном иранским государственным информационным агентством "Тасним".

Между тем иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщили, что по фрегату ВМС США в Ормузском проливе было выпущено две ракеты.

"Фрегат, который в понедельник шел в Ормузском проливе в нарушение правил навигации и морской безопасности вблизи порта Джаск, подвергся ракетному обстрелу после того, как проигнорировал предупреждение иранских военно-морских сил", — сообщило информационное агентство "Фарс", не указав источник данных.

В свою очередь американские военные отвергают информацию о том, что какой-либо корабль ВМС США был поражен в Ормузском проливе.

"Ни один корабль ВМС США не был поражен. Американские войска поддерживают операцию "Свобода" и обеспечивают морскую блокаду иранских портов", — сообщило Центральное командование, курирующее американские войска на Ближнем Востоке, в сообщении в соцсети X.

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что Иран выпустил два беспилотника по танкеру, принадлежащему государственной нефтяной компании ADNOC, в Ормузском проливе, и осудили эту атаку.

"Нападение на коммерческие суда и использование Ормузского пролива в качестве инструмента экономического давления или шантажа представляют собой акты пиратства со стороны Корпуса стражей Исламской революции Ирана", — заявило министерство иностранных дел страны, добавив, что никто не пострадал.

В ОАЭ назвали этот инцидент "вопиющим нарушением" резолюции 2817 Совета Безопасности ООН.

Операция "Свобода"

Накануне Дональд Трамп написал в социальных сетях, что США будут "сопровождать" суда в Ормузском проливе, предупредив, что попытки Ирана заблокировать их, "к сожалению, придется пресекать силовыми методами".

Попытки возобновить судоходство через Ормузский пролив грозят нарушить хрупкое перемирие, которое сохраняется уже более трех недель.

Президент США описал часть того, что он назвал "Проектом "Свобода"", как меру, призванную помочь застрявшим морякам, многие из которых находятся на нефтяных танкерах или грузовых судах в Персидском заливе с начала войны.

Государственное иранское информационное агентство IRNA назвало предложение Трампа частью его "бреда", а иранское военное командование заявило, что проходящие суда должны координировать свои действия с ними.

"Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивные вооруженные силы США, которые намерены приблизиться к Ормузскому проливу или войти в него, станут мишенью", — заявил генерал-майор Али Абдоллахи государственному телеканалу IRIB.

Объединенный морской информационный центр сообщил, что США создали "зону повышенной безопасности" вблизи оманской стороны пролива. Он призвал моряков тесно координировать свои действия с оманскими властями "в связи с ожидаемым высоким объемом движения".

Он предупредил, что проход вблизи обычных маршрутов "следует считать чрезвычайно опасным из-за наличия мин, которые не были полностью обследованы и обезврежены".