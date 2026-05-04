Взрывы над Дубаем: воздушная тревога впервые после перемирия с Ираном

В понедельник над Дубаем были слышны взрывы от перехватов, после чего была объявлена воздушная тревога и жители поспешили в укрытия впервые после объявления перемирия в иранской войне, сообщили журналисты Euronews с места событий.

Перед перехватом власти ОАЭ объявили по мобильной связи тревогу в связи с возможной ракетной атакой.

"В связи со сложившейся ситуацией, потенциальной ракетной угрозой, немедленно найдите безопасное место в ближайшем охраняемом здании", - говорилось в сообщении, которое было разослано на мобильные телефоны.

Затем последовало сообщение, в котором говорилось, что ситуация "теперь безопасна" и что жители могут продолжать обычную деятельность, соблюдая "необходимые меры предосторожности".

Ранее в понедельник ОАЭ заявили, что Иран выпустил два беспилотника по танкеру, связанному с государственной нефтяной компанией ADNOC, в Ормузском проливе, и осудили это нападение.

"Нацеливание на коммерческое судоходство и использование Ормузского пролива в качестве инструмента экономического принуждения или шантажа представляет собой акты пиратства со стороны Корпуса стражей революции Ирана", - заявили в министерстве иностранных дел, добавив, что никто не пострадал.

ОАЭ назвали инцидент "вопиющим нарушением" резолюции 2817 Совета Безопасности ООН.