Биткоин - всё? Криптовалюта рухнула на 25% на фоне паники на рынке

Биткоин, первая, крупнейшая и самая дорогая криптовалюта в мире, опустился ниже 92 000 долларов США (79 000 евро) за монету, потеряв более 25% своей стоимости с момента достижения рекордных максимумов, превысивших 126 000 долларов США (108 700 евро) в октябре.

Это резкое падение - практически хрестоматийный пример того, как выглядит вступление в фазу медвежьего рынка. Это отраслевой термин, обозначающий настолько резкое падение актива, что оно напоминает медвежий взмах когтями.

За последние сутки биткоин даже торговался на отметке 89 471 доллар США (77 210 евро), что почти на 30% ниже пика конца октября. Но рынок немного восстановился после начала торгов во вторник.

"Биткоин продолжает нести убытки, торгуясь на уровне около $90 000, потеряв около 2% на фоне опасений по поводу переоценки активов в технологическом секторе и общего неприятия рисков, которое вызывает цепную реакцию на мировых рынках", - объяснила Виктория Шолар, руководитель инвестиционного отдела Interactive Investor.

Несмотря на стремительное подорожание в начале октября, весь годовой прирост биткоина был сведен на нет, и сейчас он торгуется ниже стартовых значений января.

"Биткоин теперь демонстрирует отрицательные прогнозы на 2025 год, опасения по поводу пузыря искусственного интеллекта и сильной зависимости рынка от нескольких технологических гигантов заставили инвесторов сократить свои вложения в спекулятивные активы, такие как биткоин", - пояснила Шолар.

Падение происходит, несмотря на присутствие в Белом доме президента, дружественно настроенного к криптовалютам, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам, менее склонного к принудительному исполнению, и готовящегося к рассмотрению нового законодательства о стейблкоинах - криптовалютах, привязанных к валюте.

Риски децентрализованной валюты

Блокчейн-валюты, такие как биткойн, построены на цифровом реестре, а не на физической системе, привязанной к центральному банку или правительству. Этот реестр регистрирует каждую транзакцию в обширной компьютерной сети. Тысячи этих устройств или узлов хранят копии реестра и совместно обновляют его.

Транзакции группируются в "блоки" - отсюда и название "блокчейн" - и проверяются с помощью криптографии перед добавлением в цепочку в постоянной, защищенной от взлома последовательности. Такая структура делает систему прозрачной и крайне сложной для изменения, поскольку изменение любой записи означало бы переписывание всей цепочки на большинстве участвующих компьютеров.

Всё это означает, что инвесторы, которые и так находятся в напряжении из-за растущей волатильности рынка, при первых же плохих новостях быстро избавляются от волатильных активов, таких как биткойн, чтобы снизить свои риски.

"В последнее время на рынке царит общая нервозность, и биткойн, похоже, находится на линии огня, более рискованные недоходные активы, такие как биткойн, выглядят менее привлекательными в условиях высоких процентных ставок", - отмечает Шолар.

Защитники биткоина, такие как миллиардер-инвестор Майкл Сэйлор, тем не менее, приветствовали падение. Некоторые утверждают, что оно отпугнёт богатых инвесторов, которые не понимают или не ценят культуру биткоина, основанную на долгосрочных обязательствах и активном участии.

"Волатильность - это дар верующим. Она отпугивает "туристов", отпугивает ленивых, отпугивает тех, кто уже условно богат и владеет всеми деньгами", - заявил Сэйлор после публикации последних данных.

Сэйлор и другие ярые сторонники биткоина утверждают, что наибольшую выгоду от него должны получить те, кто готов изучать рынок, инвестировать, используя волатильность, и участвовать в ежедневных колебаниях рынка, а не случайные наблюдатели.

Saylor's Strategy Inc., ранее MicroStrategy, приобрела 8178 дополнительных монет Bitcoin в период с 10 по 16 ноября 2025 года по средней цене около $102 171 или €88 000 за штуку, потратив в общей сложности около $835,6 млн (€721,15 млн).