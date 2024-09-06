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Казахстанские степи готовы к Всемирным играм кочевников в Астане

Фотография из тизера 5-го издания Всемирных игр кочевников
Фотография из тизера 5-го издания Всемирных игр кочевников Авторское право World Nomad Games
Авторское право World Nomad Games
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Более 2 000 спортсменов собираются возродить древние военные навыки в таких спортивных дисциплинах, как стрельба из лука верхом и соколиная охота.

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Пока в Париже завершаются Паралимпийские игры, в Астане (Казахстан) начинается еще одно глобальное спортивное событие - Всемирные игры кочевников.

В ходе мероприятия, которое проводится раз в два года, спортсмены используют древние боевые навыки исторически кочевых народов.

В 21 дисциплину входят конная борьба, стрельба из конного лука, боевые искусства и соколиная охота, а также культурные и научные игры.

Всемирные игры кочевников входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, направленного на развитие и сохранение этноспорта и этнокультурного движения.

"Всемирные игры кочевников - это уникальная возможность показать миру богатое историческое и культурное наследие нашей страны, - сказала Euronews министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. - Они также позволяют стране показать дух нашей нации, показать душу казахстанского народа".

World Nomad Games
World Nomad GamesA picture from the teaser of the 5th edition of the World Nomad Games

Нынешние игры проходят с 8 по 13 сентября.

В них принимают участие более 2 000 спортсменов из 89 стран. Организаторы говорят, что список участников расширился за счет тех, кто не имеет кочевое наследие.

"Интересна география стран-участниц, - сказал Euronews председатель совета директоров по туризму Казахстана Кайрат Садвакасов. - От Австралии до Канады, от Южной Африки до Великобритании государства, которые в прошлом имели мало кочевых традиций. Это означает, что эти игры действительно растут по всему миру".

Первые три раза Игры прошли в Кыргызстане, а последний раз - в Турции.

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