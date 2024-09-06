By Euronews

Более 2 000 спортсменов собираются возродить древние военные навыки в таких спортивных дисциплинах, как стрельба из лука верхом и соколиная охота.

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Пока в Париже завершаются Паралимпийские игры, в Астане (Казахстан) начинается еще одно глобальное спортивное событие - Всемирные игры кочевников.

В ходе мероприятия, которое проводится раз в два года, спортсмены используют древние боевые навыки исторически кочевых народов.

В 21 дисциплину входят конная борьба, стрельба из конного лука, боевые искусства и соколиная охота, а также культурные и научные игры.

Всемирные игры кочевников входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, направленного на развитие и сохранение этноспорта и этнокультурного движения.

"Всемирные игры кочевников - это уникальная возможность показать миру богатое историческое и культурное наследие нашей страны, - сказала Euronews министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. - Они также позволяют стране показать дух нашей нации, показать душу казахстанского народа".

World Nomad Games A picture from the teaser of the 5th edition of the World Nomad Games

Нынешние игры проходят с 8 по 13 сентября.

В них принимают участие более 2 000 спортсменов из 89 стран. Организаторы говорят, что список участников расширился за счет тех, кто не имеет кочевое наследие.

"Интересна география стран-участниц, - сказал Euronews председатель совета директоров по туризму Казахстана Кайрат Садвакасов. - От Австралии до Канады, от Южной Африки до Великобритании государства, которые в прошлом имели мало кочевых традиций. Это означает, что эти игры действительно растут по всему миру".

Первые три раза Игры прошли в Кыргызстане, а последний раз - в Турции.