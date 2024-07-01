Евро полегчал: единая валюта подросла на фоне новостей о втором туре выборов во Франции

By Tina Teng

Инвесторы испытали облегчение от новостей, что у Франции есть шанс избежать радикальной смены курса.

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Победа ультраправых во Франции не гарантирована: на фоне спекуляций о том, что сторонникам Марин Ле Пен придется серьезно потрудиться во втором туре, рынок зафиксировал, наконец, рост евро и европейских фондовых индексов. Инвесторы опасались, что в случае победы "Национального объединения" в первом туре одну из богатейших экономик Европы ждет быстрая и радикальная смена курса, однако сейчас этот сценарий не кажется неизбежным.

Теперь рынки с нетерпением ждут второго тура 7 июля. Если "Нацобъединение" и тогда не получит абсолютного большинства, решающую роль сыграют межпартийные договоренности - их на этой неделе будут заключать все участники избирательной гонки. Велика вероятность "подвешенного" парламента, сценария, который, с точки зрения инвесторов, представляет меньшую угрозу для финансовой стабильности Франции. Это также даст Макрону время и возможность изменить ситуацию на следующих выборах через три года.

Рыночный невроз

Рост в первый день июля стал намеком на стабилизацию после месяца, закрытого европейскими фондовыми рынками на негативной ноте. Особенно сильное падение наблюдалось во французском сегменте: индекс CAC 40 там упал на 6,42 % , Euro Stoxx 600 - на 2,08 %, а DAX - на 1,42 % в июне. В результате евро ослаб по отношению к большинству других валют стран G-10 . На фоне неопределенности по поводу окончательных результатов выборов, уверены наблюдатели, в ближайшие дни европейские рынки останутся уязвимыми.

Нежелание рисковать доминирует, об этом свидетельствует спред между доходностью 10-летних облигаций Франции и Германии, который в пятницу снова вырос до 81,1 базисного пункта, и это самый высокий показатель с 2012 (напомним, что во время кризиса немецкие государственные облигации считаются в Европе безопасным активом).

Волнения такого масштаба на французском рынке облигаций нетипичны для одной из богатейших экономик еврозоны. Политические и фискальные риски усиливают волатильность, которая прежде ассоциировалась со странами, имеющими высокий уровень задолженности, вроде Греции или Испании.

Летняя распродажа

В канун внеочередных выборов инвесторы активизировали распродажу французских гособлигаций, опасаясь, что усиление ультраправых может подорвать способность страны эффективно управлять своим госдолгом. Лагерь Марин Ле Пен, выступающий за антииммиграционную политику, снижение налогов и сокращение пенсионного возраста, как ожидается, значительно увеличит дефицит бюджета.

Не исключено, что потенциальные экономические потрясения во Франции волнообразно отразятся на всей еврозоне. На прошлой неделе правительство Германии уже приостановило совместную эмиссию государственных долговых обязательств, направленных на поддержку оборонной системы.

Отмечается, что усиление ультраправых может сдержать и иностранные инвестиции, создавая риски для амбициозного плана Макрона по привлечению 15 миллиардов евро в технологии, искусственный интеллект и фармацевтику.

Несмотря на растущую нестабильность, ЕЦБ не счел необходимым вмешиваться в ситуацию. Там напомнили, что решение любых проблем на французских рынках в первую очередь относится к компетенции национальных политиков.